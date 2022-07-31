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    В Сосновом Бору снова увидели «смерч». Воронку из облаков запечатлели местные жители

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    Жители Соснового Бора вновь запечатлели необычное природное явление. Как рассказал читатель «Фонтанки» Денис, прогуливаясь утром 31 июля по велодорожке вдоль городского пляжа, он заметил на горизонте, в районе мыса Устинского, характерную воронку смерча.

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    «Изначально воронка смерча двигалась в направлении деревни Ручьи, но через десять минут изменила направление и двинулась в сторону городского пляжа и атомной электростанции. в 9:31 смерч подошел на 200 метров к берегу, проходя мимо меня в сторону ЛАЭС», — отметил Денис. По словам жителя Соснового Бора, в это же время из тучи опустилась вторая воронка смерча, «закружившись с первой воронкой в вальсе смерти». Но как только туча дошла до ЛАЭС, воронки распались.

    В прошлый раз такие природные явления жители Соснового Бора наблюдали 28 июля. Но на самом деле это не смерчи, а «хвосты» облаков, пояснил главный синоптик города Александр Колесов. Такое явление иногда замечают над Финским заливом. Из-за сильных восходящих потоков в конвективном облаке под ним усиливается ветер, и возникает «хвост», но в настоящий смерч он не развивается: скорость ветра для этого недостаточна.

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