В Сосновом Бору снова увидели «смерч». Воронку из облаков запечатлели местные жители

Жители Соснового Бора вновь запечатлели необычное природное явление. Как рассказал читатель «Фонтанки» Денис, прогуливаясь утром 31 июля по велодорожке вдоль городского пляжа, он заметил на горизонте, в районе мыса Устинского, характерную воронку смерча.
«Изначально воронка смерча двигалась в направлении деревни Ручьи, но через десять минут изменила направление и двинулась в сторону городского пляжа и атомной электростанции. в 9:31 смерч подошел на 200 метров к берегу, проходя мимо меня в сторону ЛАЭС», — отметил Денис. По словам жителя Соснового Бора, в это же время из тучи опустилась вторая воронка смерча, «закружившись с первой воронкой в вальсе смерти». Но как только туча дошла до ЛАЭС, воронки распались.
В прошлый раз такие природные явления жители Соснового Бора наблюдали 28 июля. Но на самом деле это не смерчи, а «хвосты» облаков, пояснил главный синоптик города Александр Колесов. Такое явление иногда замечают над Финским заливом. Из-за сильных восходящих потоков в конвективном облаке под ним усиливается ветер, и возникает «хвост», но в настоящий смерч он не развивается: скорость ветра для этого недостаточна.