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    Telegram вернулся

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    2 комментария

    Мессенджер Telegram к 23:00 по Московсому времени 8 июня вернулся к пользователям. Заработали личные сообщения и дошли ранее отправленные посты в телеграм-каналах.

    В общей сложности сбой, который заметили пользователи по всему миру, занял порядка полутора часов. DownDetector зафиксировал десятки тысяч жалоб в Европе, но сигналы приходили и из Ирака, и Узбекистана, и США.

    За это время некоторые успели вспомнить, что только 3 июня Павел Дуров анонсировал некое важное обновление. А потом и то, что обновление, действительно, последовало — еще 6 июня и касалось способа оплаты цифровых услуг в мини-приложениях.

    «Фонтанка» за это время успела сочинить полушуточный гид, чем заняться, пока лежит Telegram. И, хотя мессенджер заработал, идеями все равно можно пользоваться.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 2

    Огромная польза!08 Июн 2024 в 23:36
    Вообще наплевать. Я в Одноклассниках сижу.
    +0−0
    NSИ08 Июн 2024 в 23:24
    уряяя!!!
    +1−0
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