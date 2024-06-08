Telegram вернулся

Мессенджер Telegram к 23:00 по Московсому времени 8 июня вернулся к пользователям. Заработали личные сообщения и дошли ранее отправленные посты в телеграм-каналах.



В общей сложности сбой, который заметили пользователи по всему миру, занял порядка полутора часов. DownDetector зафиксировал десятки тысяч жалоб в Европе, но сигналы приходили и из Ирака, и Узбекистана, и США.

За это время некоторые успели вспомнить, что только 3 июня Павел Дуров анонсировал некое важное обновление. А потом и то, что обновление, действительно, последовало — еще 6 июня и касалось способа оплаты цифровых услуг в мини-приложениях.