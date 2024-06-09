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    Рособрнадзор проверит СПбГУ и РГПУ имени Герцена. Дело в экзаменах для мигрантов

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    3 комментария

    Рособрнадзор инициирует проверку в 13 вузах, которые проводили экзамены для иностранцев, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Анзор Музаев во время ПМЭФ.

    В Петербурге экзамены для иностранцев принимают на своих площадках СПбГУ, РГПУ имени Герцена и центр тестирования РУДН на улице Красного Текстильщика. Как рассказали 9 июня «Фонтанке» в педагогическом университете, вузы при организации мест проведения экзаменов руководствуются требованиями правительства и локальными актами университета. На экзамене присутствуют один тестер от самого университета и сотрудник полиции.

    Весной глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры тестирования мигрантов. Принимать экзамены у иностранцев теперь могут только государственные вузы и другие государственные и муниципальные организации.

    Незадолго до этого Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства пяти вузам, среди которых РГПУ имени Герцена и СПбГУ.

    В Москве следователи задержали группу лиц, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка. По нему мигранты получали вид на жительство.

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    Комментарии 3

    28206267509 Июн 2024 в 14:32
    Анзор Музаев -это кто?
    +1−0
    28193887409 Июн 2024 в 14:26
    А это , значит, предупреждение о проверках. Чтобы успели подготовиться)))
    +6−1
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