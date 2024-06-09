Рособрнадзор проверит СПбГУ и РГПУ имени Герцена. Дело в экзаменах для мигрантов

Рособрнадзор инициирует проверку в 13 вузах, которые проводили экзамены для иностранцев, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Анзор Музаев во время ПМЭФ.
В Петербурге экзамены для иностранцев принимают на своих площадках СПбГУ, РГПУ имени Герцена и центр тестирования РУДН на улице Красного Текстильщика. Как рассказали 9 июня «Фонтанке» в педагогическом университете, вузы при организации мест проведения экзаменов руководствуются требованиями правительства и локальными актами университета. На экзамене присутствуют один тестер от самого университета и сотрудник полиции.
Весной глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры тестирования мигрантов. Принимать экзамены у иностранцев теперь могут только государственные вузы и другие государственные и муниципальные организации.
Незадолго до этого Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства пяти вузам, среди которых РГПУ имени Герцена и СПбГУ.
В Москве следователи задержали группу лиц, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка. По нему мигранты получали вид на жительство.