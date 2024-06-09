«Трактор собирал ковшом». Петербурженка возмутилась выкинутой на помойку горой хлеба

Хлеб и батоны в полиэтиленовой упаковке оказались рядом с мусорными баками на Васильевском острове. Местные жители считают, что так в магазине избавляются от просрочки.



Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Оксана 9 июня, горы выкинутого хлеба она сфотографировала у 43 дома на Большом проспекте. Недавно здесь открылся магазин крупной сети и уже второй раз на улицу вынесли просроченный товар. Упаковки хлеба выкладывают на картонку, затем они попадают в общий мусорный бак.

«Трактор собирал ковшом и выбрасывал в остальной мусор», — добавила Оксана.