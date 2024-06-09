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    «Трактор собирал ковшом». Петербурженка возмутилась выкинутой на помойку горой хлеба

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    Хлеб и батоны в полиэтиленовой упаковке оказались рядом с мусорными баками на Васильевском острове. Местные жители считают, что так в магазине избавляются от просрочки.

    Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Оксана 9 июня, горы выкинутого хлеба она сфотографировала у 43 дома на Большом проспекте. Недавно здесь открылся магазин крупной сети и уже второй раз на улицу вынесли просроченный товар. Упаковки хлеба выкладывают на картонку, затем они попадают в общий мусорный бак.

    «Трактор собирал ковшом и выбрасывал в остальной мусор», — добавила Оксана.

    Фото: читательница «Фонтанки» Оксана
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    Петербуржцы периодически видят у мусорных баков выброшенный хлеб. Так продуктовые магазины избавляются от просрочки, нарушая тем самым федеральный закон.

    Просроченные продукты не относятся к твердым коммунальным отходам и магазины обязаны утилизировать нераспроданное, а не выбрасывать.

    Фото: читательница «Фонтанки» Оксана

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