«Удар по демографии». Зачем россияне бросились скупать запрещенные микроквартиры

«Человейников» становится всё больше Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Микроквартиры — словечко, которое появилось в лексиконе строителей недавно. Жилья, больше похожего на конуры для собак, строят много, потому что это востребовано на рынке. Этот печальный тренд обусловлен значительным разрывом между доходами населения, которые по факту сокращаются, и быстро растущими ценами на жилье.



Строительные компании получают огромные прибыли. А человек, который хочет иметь хоть какой-то собственный закуток, вынужден довольствоваться микроквартирой площадью 15 или даже 10 квадратов. В Петербурге и ближайших пригородах продаются студии по 19 и даже по 16,8 квадратного метра, а средняя площадь — 24 квадратных метра.

И вот недавно власти Москвы неожиданно приняли решение запретить строительство квартир площадью менее 28 «квадратов». Это вызвало резкий рост спроса на малогабаритное жилье в новостройках. По данным тематических сервисов, спрос на микроквартиры в новостройках Москвы сразу после введения запрета подскочил на 23% .



Что самое любопытное, накануне введения запрета предложение такого жилья на рынке также выросло. Жилья площадью до 28 квадратных метров в Москве стали предлагать на 4% больше.

И сейчас микроквартиры составляют 16% от общего объема первичного жилья в Москве. Это значительно выше средних показателей по стране, где доля объектов площадью до 28 квадратных метров не превышает 11% .

Ну а парадоксальную тягу москвичей к микроквартирам изучают чиновники и девелоперы в других регионах. Ведь вслед за Сергеем Собяниным планируют запрет на микроквартиры уже ввели в Ленинградской области и других регионах. Подробности — в материале MSK1.RU.



От «человейников» нужно отказаться — Городам нужно отказываться от микроквартир, в простонародье «человейников»! Необходимо повышать доступность недвижимости, действительно пригодной для жизни, а не только в качестве места для ночевки между выходами на работу, — говорит MSK1.RU основатель образовательного центра «Академия Недвижимости» Иван Чигинев. По его словам, микроквартиры ничего, кроме вреда, современной городской среде не несут.

— В высотных домах со студиями «пробки» начинаются уже у лифта. Жильцам утром проблематично выехать из двора или придомовой территории, а вечером сложно заехать и найти место для парковки. Экстренным службам невозможно попасть в переполненный двор. А с точки зрения городского хозяйства, такие дома оказывают чрезмерную нагрузку на коммунальные сети, — рассуждает эксперт.



Главными выгодоприобретателями таких ужасных архитектурно-проектных решений являются вовсе не власти и не жители, а жадные застройщики. Ведь квадратный метр в микроквартире стоит дороже, а расходы на строительство ниже.

— При этом столь популярные в наше время студии не соответствуют нормативам, которые поставил президент РФ Владимир Путин: до 2030 года обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 квадратных метров на человека, — говорит Чигинев. Удар по демографии Автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский также напоминает, что микроквартиры — это удар по российской демографии:



— В 20-метровой студии с детьми просто не проживешь. Хочется всё-таки верить, что наверху взялись за ум, особенно в Минстрое. Посмотрели на поэтажные планы новостроек и ужаснулись, не увидев в ряде ЖК ни одной трехкомнатной квартиры.

Такой перекос объясняется именно жадностью застройщиков. Кричевский объясняет: одна трехкомнатная квартира — это примерно четыре микроквартиры, однако стоимость этих квартир-студий будет минимум вдвое больше трешки. Не отсюда ли и почти двукратный рост выручки и чистой прибыли топовых застройщиков за последние 5 лет ?



— Скорее всего, в конце концов микроквартир не останется вообще нигде. Чего, кстати, нельзя сказать про комплексы апартаментов — де-юре они не являются жильем, поэтому там можно будет и дальше делать микроквартиры по 10–15–20 квадратных метров.

— Считается, что микроквартиры покупают одинокие люди без детей. Соответственно, им якобы не нужна «детская» инфраструктура: садики, школы, поликлиники, площадки, спортивные центры. Застройщики, пользуясь такими стереотипами и размытыми социальными нормативами, могли не закладывать в проект района «семейную» инфраструктуру, — разоблачает уловки девелоперов эксперт по недвижимости Антон Баталов. — Но на практике из-за дороговизны просторных квартир семьи с детьми живут и в однушках, и в микростудиях. В результате мы получаем густонаселенные ЖК и уставших родителей, которым надо по пробкам возить детей в школы и садики других районов. Решиться в таких условиях на второго, третьего ребенка проблематично.



Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов говорит, что вслед за Москвой о планах запретить микроквартиры уже заявили в Ленинградской области и Екатеринбурге. Чиновники объясняют всё просто: нужно обеспечить россиян просторным жильем.

— Однако путь к реализации этой задачи выглядит неоднозначным, — размышляет Сырцов. — Недопущение проектирования малогабаритных студий и однушек не ведет к повышению доступности более вместительных вариантов. Необходимо внедрять новые адресные ипотечные программы, а также предоставлять преференции для девелоперов, готовых увеличивать среднюю площадь квартир в своих проектах.

Антон Баталов добавляет к списку мер поддержки также развитие ИЖС (в том числе субсидирование кредитов на покупку загородного жилья).



— Сегодня в Подмосковье можно купить комфортный дом площадью 70–90 квадратных метров с участком по цене микростудии в столице, — говорит эксперт MSK1.RU. — Уверен, что при наличии выгодных условий получения ипотеки многие семьи выбрали бы загородный образ жизни. Тем более что вокруг крупных городов активно строятся современные коттеджные поселки с качественной инфраструктурой и спрос на дома в них только растет.