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    Утопающая красота. Под Петербургом зацвели болота

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    Под Петербургом зацвели болота. И это не только красиво, но еще и очень информативно, рассказывает 9 июня телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

    По растениям можно с точностью определить, где начинается топкий участок и куда лучше не заходить. Как часто случается, красота может быть опасной.

    «На окраинах болот цветут ягодные кустарнички — черника и голубика, а рядом наполняет воздух своим ароматом багульник. Но будьте аккуратны, если долго находиться в зарослях багульника (особенно во время цветения), можно заработать головную боль и прочие неприятные последствия», — сказано в сообщении.

    Именно сейчас заболоченный участок в лесу легко заметить издалека — по белеющим плодам пушицы. Это растение уже отцвело, и на зеленом фоне прекрасно видны его плоды с длинными белыми волосками.

    Есть в болотной «палитре» и розовый — это цветы подбела и клюквы. Белый добавляют морошка, вахта трёхлистная и белокрыльник.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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