Утопающая красота. Под Петербургом зацвели болота

Под Петербургом зацвели болота. И это не только красиво, но еще и очень информативно, рассказывает 9 июня телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
По растениям можно с точностью определить, где начинается топкий участок и куда лучше не заходить. Как часто случается, красота может быть опасной.
«На окраинах болот цветут ягодные кустарнички — черника и голубика, а рядом наполняет воздух своим ароматом багульник. Но будьте аккуратны, если долго находиться в зарослях багульника (особенно во время цветения), можно заработать головную боль и прочие неприятные последствия», — сказано в сообщении.
Именно сейчас заболоченный участок в лесу легко заметить издалека — по белеющим плодам пушицы. Это растение уже отцвело, и на зеленом фоне прекрасно видны его плоды с длинными белыми волосками.
Есть в болотной «палитре» и розовый — это цветы подбела и клюквы. Белый добавляют морошка, вахта трёхлистная и белокрыльник.