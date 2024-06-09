Утопающая красота. Под Петербургом зацвели болота

Под Петербургом зацвели болота. И это не только красиво, но еще и очень информативно, рассказывает 9 июня телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

По растениям можно с точностью определить, где начинается топкий участок и куда лучше не заходить. Как часто случается, красота может быть опасной.

«На окраинах болот цветут ягодные кустарнички — черника и голубика, а рядом наполняет воздух своим ароматом багульник. Но будьте аккуратны, если долго находиться в зарослях багульника (особенно во время цветения), можно заработать головную боль и прочие неприятные последствия», — сказано в сообщении.