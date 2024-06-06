Ученый расскажет, почему древнеегипетские создатели гробниц так любили жизнь

Тутанхамон на слуху, а Пиопи II — не очень. Между тем первый умер 18-летним , а другой дожил почти до 100 лет , из них правил 94. Историк докажет, что и по гробницам можно судить о любви к жизни. Узнаем подробности 9 июня в лектории бара «Бухарест». 18+



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Древний египтянин в среднем не доживал и до сорока. Однако сам на тот свет не торопился: врачи делали операции (и даже, возможно, протезы) и назначали антибиотики — какие были в наличии: догадались, например, заплесневелый хлеб на раны накладывать.



У каждого ока фараона был свой врач (именовался «Царский хранитель такого-то глаза»). У прочих органов тоже — к примеру, был Пастырь царского ануса: в титуле почему-то отразилось именно это, а не то, что специалист ещё и диету для фараона разрабатывал.



Всевозможные снадобья, которыми пользовались и обычные египтяне (собачьи или крокодильи фекалии с мёдом, например), помогали сохранять здоровье, оно и в загробном мире пригодится. Как и многое другое. Неслучайно в гробницах находили ванны и то, что мы назвали бы унитазами.



Нам культура древних египтян может показаться мрачной и жутковатой: скарабеи, саркофаги, мумии. Историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев на лекции «Культ смерти у древних египтян» покажет, что как раз гробницы демонстрируют, насколько этот народ любил жизнь.



Идем на лекцию проекта «Зануда» 9 июня в лекторий бара «Бухарест» ( Бухарестская ул., д. 114, к. 1 ), начало в 19:00.

Александра Шеромова

