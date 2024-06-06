Ученый расскажет, почему древнеегипетские создатели гробниц так любили жизнь

Тутанхамон на слуху, а Пиопи II — не очень. Между тем первый умер
Древний египтянин в среднем не доживал и до сорока. Однако сам на тот свет не торопился: врачи делали операции (и даже, возможно, протезы) и назначали антибиотики — какие были в наличии: догадались, например, заплесневелый хлеб на раны накладывать.
У каждого ока фараона был свой врач (именовался «Царский хранитель такого-то глаза»). У прочих органов тоже — к примеру, был Пастырь царского ануса: в титуле почему-то отразилось именно это, а не то, что специалист ещё и диету для фараона разрабатывал.
Всевозможные снадобья, которыми пользовались и обычные египтяне (собачьи или крокодильи фекалии с мёдом, например), помогали сохранять здоровье, оно и в загробном мире пригодится. Как и многое другое. Неслучайно в гробницах находили ванны и то, что мы назвали бы унитазами.
Нам культура древних египтян может показаться мрачной и жутковатой: скарабеи, саркофаги, мумии. Историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев на лекции «Культ смерти у древних египтян» покажет, что как раз гробницы демонстрируют, насколько этот народ любил жизнь.
Идем на лекцию проекта «Зануда» 9 июня в лекторий бара «Бухарест» (
Александра Шеромова