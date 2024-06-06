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    Наука

    Ученый расскажет, почему древнеегипетские создатели гробниц так любили жизнь

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    1 комментарий

    Тутанхамон на слуху, а Пиопи II — не очень. Между тем первый умер 18-летним, а другой дожил почти до 100 лет, из них правил 94. Историк докажет, что и по гробницам можно судить о любви к жизни. Узнаем подробности 9 июня в лектории бара «Бухарест». 18+

    Фото: wikipedia.org
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    Древний египтянин в среднем не доживал и до сорока. Однако сам на тот свет не торопился: врачи делали операции (и даже, возможно, протезы) и назначали антибиотики — какие были в наличии: догадались, например, заплесневелый хлеб на раны накладывать.

    У каждого ока фараона был свой врач (именовался «Царский хранитель такого-то глаза»). У прочих органов тоже — к примеру, был Пастырь царского ануса: в титуле почему-то отразилось именно это, а не то, что специалист ещё и диету для фараона разрабатывал.

    Всевозможные снадобья, которыми пользовались и обычные египтяне (собачьи или крокодильи фекалии с мёдом, например), помогали сохранять здоровье, оно и в загробном мире пригодится. Как и многое другое. Неслучайно в гробницах находили ванны и то, что мы назвали бы унитазами.

    Нам культура древних египтян может показаться мрачной и жутковатой: скарабеи, саркофаги, мумии. Историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев на лекции «Культ смерти у древних египтян» покажет, что как раз гробницы демонстрируют, насколько этот народ любил жизнь.

    Идем на лекцию проекта «Зануда» 9 июня в лекторий бара «Бухарест» (Бухарестская ул., д. 114, к. 1), начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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    Комментарии 1

    28064888606 Июн 2024 в 14:00
    Учёный.....расскажет?- не стоит слушать этих учёных сказочников.
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