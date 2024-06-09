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    Посол Армении посетил Бучу. МИД России направил ноту протеста

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    36 комментариев

    Москва расценивает поездку армянской делегации в украинский город Буча «как откровенно недружественный шаг», приводит слова МИД России Марии Захаровой «Коммерсантъ» 9 июня.

    «Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России», — подчеркнула Захарова. Она также заявила, что МИД России направил Армении ноту протеста.

    В МИД рассказали, что делегация от Еревана посетила город Буча на прошлой неделе. Тогда армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией».

    7 июня Мария Захарова призвала армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.

    «Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной. Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли», — подчеркнула она.

    Тогда в Армении визит в Бучу отрицали. «Никакая делегация не отправлялась в Бучу <...>. Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал», — заявил председатель парламента страны Ален Симонян.

    Вечером 9 июня журналисты Sputnik Армения опубликовали реакцию на заявление Захаровой одного из членов армянской делегации Тиграна Тер-Маргаряна.

    «На своих встречах я убедился, что Россия не может победить Украину. Все в Украине считают эту войну борьбой за независимость и суверенитет», — подчеркнул он.

    Также политик добавил, что готов вновь отправиться в Бучу в случае необходимости.

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    Комментарии 36

    Rostik3709 Июн 2024 в 22:07
    А на воре-то шапка не горит - пылает!
    +1−1
    мурзилка3509 Июн 2024 в 22:01
    эстонцы были уже?
    +1−4
    chip109 Июн 2024 в 21:55
    Какие то сопли, посетили не посетили, не нравится что то, так бейте ракетами по этой Буче вместе с делегациями, так как украинцы бьют по Белгороду и Луганску!
    +3−7
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