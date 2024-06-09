Посол Армении посетил Бучу. МИД России направил ноту протеста

Москва расценивает поездку армянской делегации в украинский город Буча «как откровенно недружественный шаг», приводит слова МИД России Марии Захаровой «Коммерсантъ» 9 июня.
«Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России», — подчеркнула Захарова. Она также заявила, что МИД России направил Армении ноту протеста.
В МИД рассказали, что делегация от Еревана посетила город Буча на прошлой неделе. Тогда армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией».
7 июня Мария Захарова призвала армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.
«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной. Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли», — подчеркнула она.
Тогда в Армении визит в Бучу отрицали. «Никакая делегация не отправлялась в Бучу <...>. Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал», — заявил председатель парламента страны Ален Симонян.
Вечером 9 июня журналисты Sputnik Армения опубликовали реакцию на заявление Захаровой одного из членов армянской делегации Тиграна Тер-Маргаряна.
«На своих встречах я убедился, что Россия не может победить Украину. Все в Украине считают эту войну борьбой за независимость и суверенитет», — подчеркнул он.
Также политик добавил, что готов вновь отправиться в Бучу в случае необходимости.