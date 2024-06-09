Посол Армении посетил Бучу. МИД России направил ноту протеста

Москва расценивает поездку армянской делегации в украинский город Буча «как откровенно недружественный шаг», приводит слова МИД России Марии Захаровой «Коммерсантъ» 9 июня.

«Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России», — подчеркнула Захарова. Она также заявила, что МИД России направил Армении ноту протеста.

В МИД рассказали, что делегация от Еревана посетила город Буча на прошлой неделе. Тогда армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией».