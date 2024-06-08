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    Что полыхало на Смольной набережной: показываем фото в двух метрах от пожара

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    1 комментарий

    Водные прогулки с видом на пожар совершали сегодня по Неве в Петербурге. Источником дыма стал малотоннажный грузовой автомобиль.

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    Пламя на Смольной набережной наблюдали около пяти часов вечера с дороги, противоположного берега и с воды. Судя по снимкам, опубликованным порталом «Мегаполис», загорелся ГАЗ Соболь. Попытка потушить его с помощью огнетушителей не увенчалась успехом. Охваченный огнём автомобиль показал читатель «Фонтанки» Андрей.

    Машину потушили приехавшие пожарные. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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    Комментарии 1

    Ivanov_I_I08 Июн 2024 в 21:44
    ну сгорел и сгорел.
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