Что полыхало на Смольной набережной: показываем фото в двух метрах от пожара

Водные прогулки с видом на пожар совершали сегодня по Неве в Петербурге. Источником дыма стал малотоннажный грузовой автомобиль.
Пламя на Смольной набережной наблюдали около пяти часов вечера с дороги, противоположного берега и с воды. Судя по снимкам, опубликованным порталом «Мегаполис», загорелся ГАЗ Соболь. Попытка потушить его с помощью огнетушителей не увенчалась успехом. Охваченный огнём автомобиль показал читатель «Фонтанки» Андрей.
Машину потушили приехавшие пожарные. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.