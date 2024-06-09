Отверженные. Кто из иностранцев нашел пристанище на ПМЭФ в поисках традиционных ценностей

На Петербургском международном экономическом форуме 6–7 июня обсудили «смерть» европейских государств, «деградацию» Запада, борьбу за справедливость и преимущества жизни в России. Для этого пригласили уроженцев разных стран, недовольных политикой Европы и США. Некоторые из них переехали жить в Россию. «Фонтанка» узнала, кто все эти люди.

«Где люди могут чувствовать себя защищенными?» На сессию «Время жить в России» на ПМЭФ пришли 10 иностранцев, уроженцев США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, которые выбрали для себя переезд в Российскую Федерацию. Правда никто из них не делал это вчера: кто-то несколько лет назад, а кто-то и больше 30 лет назад, есть и те, кто служили еще в Советской армии.



Название встрече дала инициатива студентки МГИМО из Италии Ирене Чеккини. Она представила свой проект Владимиру Путину в минувшем феврале, после того как прошла с этой идеей в финал конкурса «Сильные идеи для нового времени». Чеккини предложила в ускоренном порядке предоставлять ВНЖ иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Она говорит о том, что миграционная политика должна быть ориентирована на ценностную миграцию: чтобы преимущество получали люди, ориентированные на российские семейные и культурные ценности, которые имели бы при этом высокую профессиональную квалификацию. Сама она связывает свою жизнь только с Россией, хотя ее близкие родственники по-прежнему живут в Италии.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Diplomatrutube

«Поскольку западный мир объявил войну традиционным ценностям, люди ищут спасения. А где возможно найти это место, где люди могут чувствовать себя защищенными? Это Россия, конечно», — рассказала Чекини на ПМЭФ.



Вальдемар Гердт, который был представлен как председатель Международного народного совета российских немцев, во время своего выступления сказал, что якобы многие немцы мечтают переехать в Россию, потому что здесь традиционные ценности обеспечены на государственном уровне. Пока что людей останавливают бюрократические трудности.

«Надо поаплодировать тем немцам, которые, вопреки преградам, находят дорогу сюда и показывают, что мы всё-таки единый народ. <…> Европа точно так, как сейчас, сжалась и выдавила из себя огромное количество людей, когда была война между католиками и протестантами. Сейчас идет такая же война между традиционалистами и сатанистской сектой, которая несет содомский мир, навязывая его человечеству как образец демократии.<…> По моим оценкам, 2−2,5 миллиона немцев хотели бы жить в стране с защищёнными традиционными ценностями и готовы переехать уже сейчас», — сказал Гердт.

Вальдемар Гердт Фото: Сергей Кулаков, Фонд «Росконгресс» Поделиться Поделиться





Вальдемар Гердт известен в Германии как экс-депутат немецкого парламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». По данным сайта бундестага, он родился в Казахской ССР в 1962 году, и до 1990-х жил там: учился в аграрном университете, служил в армии, был председателем колхоза. В Германию переехал в 1993 году и первое время работал мастером по кормлению на свиноферме. В 1996-м открыл свой бизнес, вместе с тем занимался и политикой. Был депутатом бундестага с 2017 по 2021 год. Сейчас живет в России и помогает перебраться сюда другим. Правда, никакой информации в Сети о Международном народном совете российских немцев, которую он возглавляет, нет. Есть Международный конвент российских немцев, но в публикациях о нём не упоминается имя Гердта.



Дэвид Хендерсон-Стюарт, председатель совета директоров часового завода «Ракета», заверил гостей ПМЭФ, что у России огромный бизнес-потенциал и сейчас «самое удивительное время во всей истории» запускать здесь новые бренды.

«Эта страна по истории культуры, мастерства, любой отрасли — на уровне самой великой страны мира. И то, что поразило меня еще 10 лет назад, это насколько не было никаких сильных русских брендов. <…> И я решил здесь остаться и постараться перезапустить советский бренд. Я нашел часовой завод «Ракета» в Петербурге, и мы его перезапустили. Наши часы сейчас продаются по всему миру», — рассказал Стюарт.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Diplomatrutube

Хендерсон-Стюарт родился в Новой Зеландии. В юности жил во Франции и Великобритании, работал юристом. Как отмечает Banki.ru, он учился в Сорбонне и Оксфорде, а в 2005 году входил в совет директоров Международного промышленного банка. По данным RB.RU, впервые попробовал жить в Москве в 1997 году, на некоторое время возвращался в Европу и окончательно переехал почти 20 лет назад. Хендерсон-Стюарт женат на француженке с русскими корнями, они оба рассказывали СМИ, что очень любят Россию. Среди современных часов «Ракета» есть модель «Русский код»: ее механизм двигается против часовой стрелки, то есть в обратном направлении.



«Почему я выбрал Россию? Потому что Россия красивая, потому что Россия интересная, потому что у России есть душа», — рассказал боец смешанных единоборств, актер Джефф Монсон.

Джефф Монсон Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он родился и построил карьеру в США, а в Россию переехал 11 лет назад. Он участвовал в шоу «Танцы со звездами» и «Вечерний Ургант», в 2016 году сыграл русского боярина в фильме «Александр Пересвет — Куликово эхо». В 2018-м получил гражданство России, а в 2023 году отказался от гражданства США. Он еще в процессе изучения русского языка, но это не помешало ему войти сначала в совет депутатов Красногорска, а потом в парламент Башкирии при поддержке «Единой России». В 2024 году он присоединился к «Команде Путина», чтобы поддержать его на президентских выборах. По данным системы СПАРК, совсем недавно боец создал «Благотворительный фонд Джеффри Монсона», о его деятельности пока ничего неизвестно.



В этой же сессии также участвовали:

французский музыкант Николя Челоро, который остался в России во время пандемии коронавируса, нашел здесь жену и теперь живет с ней во Владимирской области. Здесь он написал музыкальный цикл «Песнь Донбасса», посвященный ДНР и ЛНР;

вице-президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Жером Клозен, который переехал в Россию больше 20 лет назад еще студентом. В интервью изданию Cabinetdelart он отмечал, что сильнее всего, «до мурашек» его впечатляет День Победы и «Бессмертный полк»;

назад еще студентом. В интервью изданию Cabinetdelart он отмечал, что сильнее всего, «до мурашек» его впечатляет День Победы и «Бессмертный полк»; глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По данным «Ведомостей», в 1990-х он возглавлял представительство Xerox в РФ (до этого работая региональным менеджером в Югославии и Нигерии). Потом 12 лет возглавлял Cisco в России. Эйджи — сын русских эмигрантов, в России он женился и обзавелся детьми;

он возглавлял представительство Xerox в РФ (до этого работая региональным менеджером в Югославии и Нигерии). Потом возглавлял Cisco в России. Эйджи — сын русских эмигрантов, в России он женился и обзавелся детьми; генеральный директор компании CIFAL Жиль Реми. Связал свою жизнь с Россией еще в советское время: с 1985 года организовывал туристические маршруты по СССР, в 1989-м начал работать в инжиниринговой компании CIFAL в Советском Союзе;

начал работать в инжиниринговой компании CIFAL в Советском Союзе; режиссер-постановщик, руководитель культурного центра в Сириусе Ханс-Йоахим Фрай. Часто ездил в командировки в Россию еще в 2000-х , а встречу с Путиным в 2009-м называл судьбоносной. В 2014-м подписал обращение представителей немецкой общественности в защиту действий России, в том же году стал советником гендиректора Большого театра.

«Свобода, равенство — этого уже нет» «Королевой» еще двух сессий иностранцев, бичующих Запад и воспевающих Россию, стала Карин Кнайсль. Бывшая глава МИД Австрии, переехавшая в Россию в 2023 году, пожалуй, самый известный участник этих обсуждений.

Раньше она работала журналисткой, дипломатом, преподавателем. Руководила МИД в 2017–2019 годах , но была вынуждена уйти вместе со всем кабинетом министров и канцлером в отставку. Скандал спровоцировала видеозапись, где вице-премьер договаривается о господрядах с якобы «племянницей русского олигарха». На сайте Кнайсль указано, что она вынуждена была покинуть свою страну из-за преследований по политическим причинам. Какое-то время она пробовала жить во Франции, в Ливане. С марта 2021-го по май 2022-го состояла в совете директоров «Роснефти». Сейчас Кнайсль возглавляет Геополитическую обсерваторию по ключевым проблемам России СПбГУ («G.O.R.K.I.»).

Карин Кнайсль Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Европейский союз может преодолеть энергетический и экономический кризис. А вот что невозможно преодолеть в течение одного, двух, трех поколений, так это ту суть, которую утратила Европа. Свобода, равенство перед судебной системой, свобода слова — этого уже нет. И оно не вернется быстро», — рассуждала Кнайсль на сессии «"Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?».

Рядом с ней на этой встрече сидела писательница Тара Рид, бывшая помощница Джо Байдена (в тот период, когда он был сенатором, в 1993 — 1994 годах). В апреле 2020 года она подала заявление в полицию о посягательстве на половую неприкосновенность и рассказала в СМИ, что Байден домогался ее, когда они работали вместе (он это отрицает). В 2023 году Рид приехала в Россию, дала пресс-конференцию в студии «России сегодня», во время которой извинилась за то, что США поддерживают Украину и сообщила о намерениях запросить российское гражданство. В 2024 году в Москве у нее взял интервью Такер Карлсон.

Тара Рид Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На ПМЭФ Рид отметила, что якобы писала заявление на Байдена и в 1993 году, но это ни к чему не привело. Она также рассуждала об экономических причинах противостояния США и России, о выгодах производителей оружия и русофобии.

«Режим Байдена всё больше сдвигается в фашистскую сторону, фашизируется. У нас свобод становится всё меньше, а не больше», — сказала Рид на площадке ПМЭФ.

Беседу о саморазрушении Запада охотно поддержал и бывший американский разведчик Риттер Скотт. Он не смог прилететь на ПМЭФ, но смог участвовать в нём онлайн. Накануне форума Скотт сообщил, что его сняли с рейса из Нью-Йорка, забрав документы и чемоданы.

На экране — Риттер Скотт Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я вырос в условиях холодной войны.<…> Наша задача заключалась в том, чтобы донести до начальства реальную ситуацию. Начальству необходимо было понять, как думает противник. Меня не учили любить русских, меня не учили обнимать русских, меня учили убивать русских. Но чтобы убивать, нужно их уважать и знать. Знать своего потенциального врага как самого себя. <…> Сейчас всё иначе. Мы хотим победить Россию, но мы не знаем Россию, а это значит, что мы проиграем. Лично я хочу быть другом России».



Еще в 2011 году Риттер Скотт был осужден судом присяжных в США за сексуальные онлайн-развлечения с несовершеннолетними. Он попался на удочку полицейских, которые завели аккаунт под видом 15-летней девушки. По данным Times Union, Скотт вступил с ней в интимную переписку, после чего мастурбировал перед включенной для партнерши веб-камерой. В суде он пытался доказать, что воспринимал это как чью-то ролевую модель, а не как настоящего подростка.



Александр фон Бисмарк, внучатый племянник Отто фон Бисмарка и председатель «Диалогов Бисмарка», рассуждал о том, что поддерживающих Россию людей больше, чем кажется.

«Карин сказала, что Европа потеряла свою душу. Она отчасти права. Но интернет меняет мир. Молодые люди благодаря ему видят разную информацию. То, что говорят политики, — это одно. А молодежь видит, что происходит на самом деле. Как мы можем влиять на свою власть в Европе? Участвовать в выборах. Есть партии, представленные и с правой стороны. Они более ориентированы на национальные интересы и говорят, что будут больше заботиться о Германии и достигать таким образом понимания с другими», — сказал фон Бисмарк.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным медиа, фон Бисмарк владеет семейным замком Деббелин с 1991 года. С 1970-х был политически активен в Христианском демократическом союзе Германии, от этой же партии наблюдал на выборах президента России в 2018 году и не нашел никаких нарушений.

«Я восхищен организацией работы на избирательных участках в Краснодарском крае. Даже в Германии не всё так хорошо», — рассказывал он.

«Лучший хранитель западных ценностей» Встреча «Реквием по Европе: новая эра международного сотрудничества» отсылает к названию новой книги Кнайсль. Ее начали с видеообращения от представительницы МИД России Марии Захаровой о том, что мир перестал быть западноцентричным, и это встречает сопротивление.



В сессии приняли участие семь иностранцев: из ЮАР, Таиланда, Молдовы, Бразилии, Арабских Эмиратов, Великобритании. Некоторыми из них на родине интересуется полиция.

Например, предприниматель Кристофер Дуглас Эммс находится в розыске Интерпола. По его имени поиск сразу выдает карточку розыска и на английском, и на русском языках. По данным американского Минюста, Эммс помогал Северной Корее обходить санкции с помощью криптовалют. В частности, как сообщали британские медиа, он ездил туда на конференцию по блокчейну.

Кристофер Дуглас Эммс Фото: Арсений Кац, Фонд «Росконгресс» Поделиться Поделиться





Из-за проблем с западными правоохранителями Эммса задерживали даже в 2023 году в Москве. Однако в целом в России у него всё в порядке: он женат на местной девушке, работает в RT International, занимается бизнесом.

«Россия — это самое свободное место, где можно заниматься предпринимательством. Феноменальная в части налогообложения. Мне очень интересно жить здесь, надеюсь, что ближайшие 100 лет мы будем работать вместе», — сказал Эммс, посмеявшись над претензиями США к самому себе и назвав их неправовыми.

Выступил с критикой происходящего на Западе и экс-президент Молдовы Игорь Додон. На родине против него было возбуждено уголовное дело «о кульке». Это случилось в 2022 году после публикации видео, где миллионер Владимир Плахотнюк передает Додону, тогда еще действующему главе страны, пакет, вероятно, с деньгами. Экс-президента обвинили по четырем статьям: пассивная коррупция, незаконное обогащение, получение финансирования от криминальной организации и госизмена. Сейчас длится судебный процесс, защита Додона запросила дополнительную экспертизу видео, чтобы проверить его на монтаж. Сам Додон называет процесс политическим.

Игорь Додон Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Игорь Додон Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Игорь Додон Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Свободы слова в ЕС нет. Неугодные мнения, неугодные СМИ просто закрываются. Дойдет до того, что в Молдове происходит, будет одна кнопка ТВ, где показывают только то, что глобалисты хотят», — заявил Додон.

Бок о бок с ним сидел еще один необычный персонаж — Тумэло Рамафоса, сын президента ЮАР Сирила Рамафосы, гендиректор Studex Group, которая включает в себя криптовалютную компанию и ИТ-консалтинг . Рамафоса писал в своих соцсетях, что банки ЮАР якобы считают его «финансовым ядерным оружием». В своем выступлении он говорил об общих проблемах России и Африки, о том, что страны Запада не относятся к нам как к равным, и о ценности демократии.

Тумэло Рамафоса Фото: Арсений Кац, Фонд «Росконгресс» Поделиться Поделиться





«Я чернокожий. 200 лет назад меня убили бы здесь. Но происходило развитие демократии, и даже чернокожий человек может сидеть здесь на сцене и говорить то, что думает. И цена, которую вы заплатили за демократию, это кровь. Кровь льется и сейчас. И мы должны видеть и понимать», — рассуждал Рамафоса.



Его слова выглядят тем более спорными, если вспомнить, что главный поэт России Александр Пушкин — правнук инженера Абрама Ганнибала, который родился в Африке и был чернокожим.

На сессии также выступили:

православная уроженка Таиланда Нимнуаль Пьевтчогнгам. Она крестилась в Твери и теперь является прихожанкой Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. Выступает за укрепление отношений России и Таиланда, особенно в сфере образования;

Халид Аль-Мулла из Арабских Эмиратов, который возглавляет отдел исследований и разработок Al Mulla Group;

Винсенто Барриентос, председатель координационного совета Объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС». Выпускник МГИМО и РАНХиГС, преподавал в российских и иностранных университетах.

«Сейчас так получается, что Россия — лучший хранитель западных ценностей. Это место, где сохраняются ценности, которые присущи всем нормальным людям, какой бы они национальности ни были. Пусть все они будут русскими, какого бы происхождения ни были», — так завершил одну из традиционалистских встреч модератор Алексей Бобровский.

Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»