Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 22 человек
В Петербурге под вечер подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом в дополнение к уже объявленным пяти.
Как рассказал в эфире канала «Санкт-Петербург» 24 марта директор городского мониторингового центра Виктор Серков, в Северной столице 22 заболевших.
Всего в городе 378 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге одна заразная женщина передала коронавирус сразу троим новым пациентам.
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