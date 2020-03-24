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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 20:05
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Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 22 человек

В Петербурге под вечер подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом в дополнение к уже объявленным пяти.

Как рассказал в эфире канала «Санкт-Петербург» 24 марта директор городского мониторингового центра Виктор Серков, в Северной столице 22 заболевших.

Всего в городе 378 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге одна заразная женщина передала коронавирус сразу троим новым пациентам.

«Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии COVID-19 в режиме онлайн.

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