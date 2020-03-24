Дефолт на триллион. Владельцы торговых центров попросили помощи у правительства

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли. Письмо, как сообщает РБК, было направлено премьеру 24 марта.



Поток посетителей стремительно сокращается, а вместе с ним доходы ТЦ, поскольку, как правило, ретейлеры платят за аренду процент от оборота магазинов. Большинство торговых центров закредитовано, а значит, возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 трлн рублей, говорится в обращении.

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. Среди других мер — субсидирование процентных ставок по действующим кредитам, отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль, временная отмена земельного налога и налога на имущество.