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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:58
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Дефолт на триллион. Владельцы торговых центров попросили помощи у правительства

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли. Письмо, как сообщает РБК, было направлено премьеру 24 марта.

Поток посетителей стремительно сокращается, а вместе с ним доходы ТЦ, поскольку, как правило, ретейлеры платят за аренду процент от оборота магазинов. Большинство торговых центров закредитовано, а значит, возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 трлн рублей, говорится в обращении.

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. Среди других мер — субсидирование процентных ставок по действующим кредитам, отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль, временная отмена земельного налога и налога на имущество.

По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 тыс. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране.

Ранее с петициями к петербургским и федеральным властям обратились рестораторы и отельеры.

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Комментарии (6)

Glaz_5e4d90f97ba55
А эти собственники БЦ хотябы граждане России, и не хотят ли так же открытым письмом рассказать где доходы свои держат, прежде чем рыла свои в бюджет совать.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ставку не сдвинули. Облом. Тогда хоть рублей бесплатно из казны и казённых фондов выдайте, чтоб на бирже не за свои играть на валюте.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Сейчас все, зависящие от рыночной конъюнктуры, пытаются влезть в бюджетный карман под шумок. Если всем интересантам выдать бесплатно много рублей, то последует настоящий финансовый крах, а не крики и имитация финансового краха, как происходит сейчас.
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