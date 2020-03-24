В Петербурге 22 ребенка проверяют на коронавирус в больнице

Оперативный штаб по Петербургу рассказал о ситуации в больнице Боткина, где проверяют на коронавирус пациентов со всего города.

«Всего в стационаре больницы им. Боткина с признаками ОРВИ находится 342 пациента, в их числе 22 ребенка старше 5 лет. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ поступило 50 человек, выписано 47 человек», — говорится в сообщении штаба от 24 марта.

За сутки в городе прибавилось пять новых случаев заражения. Всего их теперь 21.