Geely торгует автомобилями по интернету, а ключи доставляет дронами

Китайская Geely была первой, кто еще в феврале, в разгар эпидемии коронавируса в Поднебесной, запустил полноценный онлайн-сервис по продаже автомобилей. Чтобы свести к минимуму физические контакты между покупателем и продавцом, компания наладила службу доставки купленных машин к дому покупателя или к офису. Единственный момент, когда встречаться все равно приходилось, - это передача ключей и документов на машину, но теперь Geely решила и этот вопрос.
За время, прошедшее с запуска, услугами онлайн-магазина воспользовались около 10 000 клиентов, и более 110 000 зарегистрировались в нем с намерением совершить покупку в ближайшем будущем, сообщает 23 марта Automotive World. Все онлайн-заказы распределялись между местными дилерами, которые и организовывали доставку.
При этом все автомобили подвергались дополнительной тщательной дезинфекции перед доставкой клиентам. Ответственность за эту обработку возлагалась на дилеров, как и конкретный способ доставки и передачи машины покупателю.
Теперь же Geely сделала следующий шаг: ключи от нового автомобиля будут доставляться специальными дронами прямо к двери клиента или к нему на балкон. Таким образом компания собирается еще сильнее обезопасить процесс покупки и свести контакты между обеими сторонами процесса купли-продажи практически к нулю.
Эпидемия коронавируса в Китае уже идет на спад. Все вновь выявленные случаи — это «приезжие», в основном китайские студенты, возвращающиеся домой из Европы или США. Эксперты расходятся во мнении на счет того, насколько выгодно будет сохранение такого «дистанционного» способа торговли автомобилями после того, как вирус будет окончательно побежден. Вполне возможно, что COVID-19 ускорит развитие онлайн-торговли в целом и продаж автомобилей в частности.