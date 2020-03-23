Geely торгует автомобилями по интернету, а ключи доставляет дронами

Китайская Geely была первой, кто еще в феврале, в разгар эпидемии коронавируса в Поднебесной, запустил полноценный онлайн-сервис по продаже автомобилей. Чтобы свести к минимуму физические контакты между покупателем и продавцом, компания наладила службу доставки купленных машин к дому покупателя или к офису. Единственный момент, когда встречаться все равно приходилось, - это передача ключей и документов на машину, но теперь Geely решила и этот вопрос.



За время, прошедшее с запуска, услугами онлайн-магазина воспользовались около 10 000 клиентов, и более 110 000 зарегистрировались в нем с намерением совершить покупку в ближайшем будущем, сообщает 23 марта Automotive World. Все онлайн-заказы распределялись между местными дилерами, которые и организовывали доставку.