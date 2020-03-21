Традиции карантина: в Европе целые улицы аплодируют медикам и тем, кто сражается с коронавирусом
Во времена пандемии коронавируса в Европе, по крайней мере, в немецкоговорящих странах, появилась новая традиция: каждый вечер жители городов, переживающие карантин в своих домах, устраивают флешмобы, чтобы выразить признательность медработникам, которые сражаются за жизни тяжелобольных инфицированных.
«Во вторник люди в соцсетях договорились и вышли на балконы хлопать в девять вечера. С тех пор каждый вечер аплодируют», - рассказывает 21 марта читатель «Фонтанки» Максим, который живёт в Кёльне.
автор видео читатель «Фонтанки» Максим
Комендантский час в Кёльне, в отличие от баварского Миттертайха, пока не ввели, но тем, кто работает в сфере жизнеобеспечения, уже выдали бумаги о том, что им необходимо идти на работу.
«Город смахивает на призрак, необычное ощущение», - говорит Максим.
Аплодисментами поддерживают медиков и друг друга не только в Германии. Аналогичные флешмобы, устраивают, например, и в Швейцарии.