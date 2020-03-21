Во времена пандемии коронавируса в Европе, по крайней мере, в немецкоговорящих странах, появилась новая традиция: каждый вечер жители городов, переживающие карантин в своих домах, устраивают флешмобы, чтобы выразить признательность медработникам, которые сражаются за жизни тяжелобольных инфицированных.

«Во вторник люди в соцсетях договорились и вышли на балконы хлопать в девять вечера. С тех пор каждый вечер аплодируют», - рассказывает 21 марта читатель «Фонтанки» Максим, который живёт в Кёльне.