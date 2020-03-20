На КАД полностью сгорел БМВ, внутри нашли мёртвого человека

Столкновение с грузовиком привело к мощному пожару на КАД, на участке между Колтушским и Мурманским шоссе.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 марта около 3:25 на 47-м километре внутреннего кольца, по предварительным данным, BMW 520i (автомобиль 2016 года выпуска) в крайней левой полосе при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшимся перед ним в попутном направлении грузовиком «Рено Керакс». От удара легковая машина вспыхнула.