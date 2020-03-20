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20.03.2020 08:00
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На КАД полностью сгорел БМВ, внутри нашли мёртвого человека

Столкновение с грузовиком привело к мощному пожару на КАД, на участке между Колтушским и Мурманским шоссе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 марта около 3:25 на 47-м километре внутреннего кольца, по предварительным данным, BMW 520i (автомобиль 2016 года выпуска) в крайней левой полосе при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшимся перед ним в попутном направлении грузовиком «Рено Керакс». От удара легковая машина вспыхнула.

В полностью сгоревшем автомобиле на месте водителя обнаружен погибший мужчина. «По факту ДТП проводится проверка. Водитель и личность погибшего устанавливаются», — отмечается в информации УГИБДД.

Кадр из видео в&nbsp;телеграм-канале «Мегаполис»
Кадр из видео в телеграм-канале «Мегаполис»

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Комментарии (13)

super0
Знаки выставлены, движение по полосе запрещено, ведутся работы. Самосвал прикрытия. БНВ головного мозга.
Адвокат Акишин Игорь Андреевич
Теперь судебные тяжбы родственников
Олег Бузинов
Ночь, пустая дорога, плавный поворот... Почему бы не поехать в левом ряду не глядя, вдруг там нет спецтехники?
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