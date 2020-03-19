FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 17:22
1
Печать

Коронавирусный пассажир летел на рейсе из Петербурга в Москву

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал, что один из заболевших COVID-2019 совершал перелет внутри России.

«Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: <...> рейс Санкт-Петербург — Москва 8 марта 2020 года», — говорится 19 марта в сообщении столичного оперштаба.

Всех пассажиров ночного рейса «Аэрофлота» просят вызвать врача или позвонить в скорую, при этом не выходить на улицу. Медработники должны сами прибыть для проверки на коронавирус.

Напомним, что на всей территории РФ ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всего в стране зафиксировано 199 случаев инфекции, из которых 10 в Петербурге.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

dimas062
А ещё он ехал в метро в Москве и СПБ 8 марта и на аэроэекспрессе наверняка, поэтому всем, кто ездил в метро в Москве или СПБ 8-го марта нужно вызвать врача и не выходить из дома.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний