Коронавирусный пассажир летел на рейсе из Петербурга в Москву

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал, что один из заболевших COVID-2019 совершал перелет внутри России.
«Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: <...> рейс Санкт-Петербург — Москва 8 марта 2020 года», — говорится 19 марта в сообщении столичного оперштаба.
Всех пассажиров ночного рейса «Аэрофлота» просят вызвать врача или позвонить в скорую, при этом не выходить на улицу. Медработники должны сами прибыть для проверки на коронавирус.
Напомним, что на всей территории РФ ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всего в стране зафиксировано 199 случаев инфекции, из которых 10 в Петербурге.
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