Коронавирусный пассажир летел на рейсе из Петербурга в Москву

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал, что один из заболевших COVID-2019 совершал перелет внутри России.



«Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: <...> рейс Санкт-Петербург — Москва 8 марта 2020 года», — говорится 19 марта в сообщении столичного оперштаба.

Всех пассажиров ночного рейса «Аэрофлота» просят вызвать врача или позвонить в скорую, при этом не выходить на улицу. Медработники должны сами прибыть для проверки на коронавирус.