Всего планируется уложить асфальтобетон на площади более 1000 кв. м. Параллельно ведутся работы по отсыпке армогрунтовой насыпи и монтажу главных балок пролетного строения. С 20 марта начнутся работы по устройству бортового камня проезжей части.

Строительство Гореловского путепровода ведется в две очереди, каждая имеет три полосы для движения. По первой сейчас осуществляется движение транспорта, а на второй укладывается асфальт.

В пресс-службе СК «Орион плюс» уточнили, что все работы идут по графику — открыть рабочее движение по Гореловскому путепроводу планируется к 30 июня 2020 года, а полностью завершить работы подрядчик должен к 30 июля 2020 года.