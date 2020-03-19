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19.03.2020 15:42
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На Гореловском путепроводе начали укладку асфальта. Движение запустят к концу июня

Началась укладка нижних слоев асфальта на второй очереди Гореловского путепровода. Как рассказали «Фонтанке» 19 марта в СК «Орион плюс», сейчас компания укладывает верхние слои основания из асфальтобетона от железнодорожного путепровода в сторону Красного Села.

Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»

Всего планируется уложить асфальтобетон на площади более 1000 кв. м. Параллельно ведутся работы по отсыпке армогрунтовой насыпи и монтажу главных балок пролетного строения. С 20 марта начнутся работы по устройству бортового камня проезжей части.

Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»
Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»
Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»
Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»
Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»

Строительство Гореловского путепровода ведется в две очереди, каждая имеет три полосы для движения. По первой сейчас осуществляется движение транспорта, а на второй укладывается асфальт.

В пресс-службе СК «Орион плюс» уточнили, что все работы идут по графику — открыть рабочее движение по Гореловскому путепроводу планируется к 30 июня 2020 года, а полностью завершить работы подрядчик должен к 30 июля 2020 года.

Напомним, что работы на Гореловском путепроводе возобновились в январе 2020 года, когда на объект вышел новый подрядчик — СК «Орион плюс», выигравший контракт на завершение строительства после обанкротившегося «Пилона». Из бюджета на это выделено 415,9 млн рублей.

Вторым объектом, который будет достраивать компания в этом направлении, является Лиговский путепровод. На него выделено 3,89 млрд рублей.

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Комментарии (1)

veteran78
Не, не доживем. Ща в связи с бациллой и баксом опять тормознутся.
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