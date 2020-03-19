В Интернете нашли 2500 подозрительных сайтов, которые используют тему коронавируса

«Фишеры во всем мире активно эксплуатируют тему коронавируса: с начала года только мы обнаружили больше 2500 подозрительных сайтов, в названии которых фигурируют слова covid19, coronavirus и т.п. При этом стоит отметить, что в действительности их может быть куда больше. Правда, сейчас часть из них не работает, это может быть связано с тем, что в целом жизненный цикл фишинговых сайтов не очень длинный либо эти ресурсы пока находятся в «спящем» состоянии. Злоумышленникам они нужны для резерва: когда блокируют один домен, они активируют другой», — пояснила ситуацию старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

«Лаборатория Касперского» выявила 2500 интернет-страниц, которые могут использоваться для сбора данных пользователей, продажи несуществующих лекарств от коронавируса, тестов или для любой другой спекуляции на теме. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба компании.

Регистрация доменов с «говорящим названием» — излюбленный приём злоумышленников. В 2018 году фишеры активно использовали для регистрации доменов название FIFA и предлагали на таких сайтах купить билеты на матчи или сувенирную продукцию, напомнили в «Лаборатории Касперского».



Эксперты по кибербезопасности в очередной раз призвали пользователей не забывать элементарные правила сетевой гигиены, доверять только крупным достоверным источникам информации, скептически относиться к любым сообщениям, как о самом распространении коронавируса, так и о средствах защиты от него.



В минувшую среду Роскомнадзор пообещал лишать СМИ лицензии за фейки о коронавирусе. Ранее в РКН призвали россиян доверять данным государства по ситуации вокруг инфекции.



Во вторник Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube объединились против кибермошенников, наживающихся на панике из-за коронавируса.



«Мы тесно взаимодействуем в выработке ответных мер в связи с COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации, касающейся вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру», — сказано в совместном заявлении интернет-гигантов, которое было опубликовано 17 марта.

