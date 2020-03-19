Коронавирус может перенести сессию в российских вузах

Минобрнауки выпустило методические рекомендации для вузов о проведении сессии в период коронавирусной эпидемии. Как сообщает 19 марта ТАСС, сроки сдачи экзаменов за второе полугодие можно «сдвинуть вправо».
Как сообщается в рекомендациях, при переносе сессии должно быть соблюдено право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности не более 10 недель.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта. На данный момент студенты СПбГУ, ИТМО, Политеха и других петербургских вузов уже могут заниматься дома. В Москве онлайн будет проходит обучение в том числе в МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ и МГИМО.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 220 тысяч человек, почти 9 тысяч человек погибли, более 85 тысяч выздоровели.
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