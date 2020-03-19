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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:47
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Коронавирус может перенести сессию в российских вузах

Минобрнауки выпустило методические рекомендации для вузов о проведении сессии в период коронавирусной эпидемии. Как сообщает 19 марта ТАСС, сроки сдачи экзаменов за второе полугодие можно «сдвинуть вправо».

Как сообщается в рекомендациях, при переносе сессии должно быть соблюдено право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности не более 10 недель.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта. На данный момент студенты СПбГУ, ИТМО, Политеха и других петербургских вузов уже могут заниматься дома. В Москве онлайн будет проходит обучение в том числе в МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ и МГИМО.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 220 тысяч человек, почти 9 тысяч человек погибли, более 85 тысяч выздоровели.

«Фонтанка» в режиме онлайн рассказывает, что известно о пандемии коронавируса в мире, в России и в Петербурге.

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