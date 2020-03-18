Президент заявил, что в борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности. «Русский «авось» недопустим», — заявил он на встрече с общественностью в Крыму 18 марта.



Говоря о грядущем 22 апреля всероссийском голосовании по вносимым в Конституцию поправкам, он предположил, что если будет угроза жизни и здоровью граждан из-за эпидемии коронавируса, то закон позволяет перенести дату, «сдвинуть вправо».

