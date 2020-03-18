Путин: Коронавирус может «сдвинуть вправо» голосование по Конституции. В борьбе с инфекцией «русский авось» недопустим
Президент заявил, что в борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности. «Русский «авось» недопустим», — заявил он на встрече с общественностью в Крыму 18 марта.
Говоря о грядущем 22 апреля всероссийском голосовании по вносимым в Конституцию поправкам, он предположил, что если будет угроза жизни и здоровью граждан из-за эпидемии коронавируса, то закон позволяет перенести дату, «сдвинуть вправо».
Путин рассчитывает, что россияне 22 апреля придут, проголосуют и поддержат поправки в конституцию. Но если будет нужно, день голосования сдвинут "вправо" , потому что главное - жизнь и здоровье граждан pic.twitter.com/NQgSIlKAZ8— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2020
Глава государства также попросил не верить вбросам и фейкам насчет распространения вируса в РФ: «Некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям», — уверен он.
Он также просил верить информации о ситуации с эпидемией, которая регулярно поступает от органов власти, как федеральных, так и в регионах: «Она объективна, так будет и впредь. Минздрав держит ситуацию с коронавирусом в РФ под контролем».