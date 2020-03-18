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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 18:48
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Путин: Коронавирус может «сдвинуть вправо» голосование по Конституции. В борьбе с инфекцией «русский авось» недопустим

Президент заявил, что в борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности. «Русский «авось» недопустим», — заявил он на встрече с общественностью в Крыму 18 марта.

Говоря о грядущем 22 апреля всероссийском голосовании по вносимым в Конституцию поправкам, он предположил, что если будет угроза жизни и здоровью граждан из-за эпидемии коронавируса, то закон позволяет перенести дату, «сдвинуть вправо».

Глава государства также попросил не верить вбросам и фейкам насчет распространения вируса в РФ: «Некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям», — уверен он.

Он также просил верить информации о ситуации с эпидемией, которая регулярно поступает от органов власти, как федеральных, так и в регионах: «Она объективна, так будет и впредь. Минздрав держит ситуацию с коронавирусом в РФ под контролем».

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Комментарии (6)

260642011
Недоверие к власти путин сам стимулировал своим враньём не один раз.
Oleg_I
Только на вирус все и надежды.
virtvid
ну вот такая информация действительно может «сдвинуть вправо» https://www.youtube.com/watch?v=OV5J_slEs9o
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