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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:34
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Смольный попросил конфессии принять меры в связи с коронавирусом

Правительство Петербурга обратилось к представителям всех конфессий с просьбой принять определенные меры для нераспространения коронавируса. Об этом вице-губернатор Олег Эргашев рассказал журналистам в четверг, 19 марта.

«Мы не можем влиять на все конфессии, — подчеркнул чиновник. — Мы их собрали вчера и попросили, чтобы они у себя провели определенные мероприятия».

Губернатор Александр Беглов 18 марта подписал постановление правительства, усиливающее ограничительные меры в городе. В частности, до 30 апреля запрещены все массовые мероприятия, а в помещениях — все досуговые мероприятия численностью более 50 человек. О проведении религиозных мероприятий в документе не упоминается.

Пока РПЦ утвердила инструкцию об особенностях проведения богослужений для викариев, благочинных, игуменов и игумений, а также настоятелей храмов и монастырей епархии. В Санкт-Петербургской митрополии пока не обсуждался вопрос, как будет праздноваться Пасха.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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Что значит попросил? Надо требовать!
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