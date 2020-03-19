Смольный попросил конфессии принять меры в связи с коронавирусом

Правительство Петербурга обратилось к представителям всех конфессий с просьбой принять определенные меры для нераспространения коронавируса. Об этом вице-губернатор Олег Эргашев рассказал журналистам в четверг, 19 марта.



«Мы не можем влиять на все конфессии, — подчеркнул чиновник. — Мы их собрали вчера и попросили, чтобы они у себя провели определенные мероприятия».

Губернатор Александр Беглов 18 марта подписал постановление правительства, усиливающее ограничительные меры в городе. В частности, до 30 апреля запрещены все массовые мероприятия, а в помещениях — все досуговые мероприятия численностью более 50 человек. О проведении религиозных мероприятий в документе не упоминается.