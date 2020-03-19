FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:30
1
Печать

В Петербурге ряд государственных учреждений перешли на дистанционный прием граждан. Силовики пока готовы видеть петербуржцев живьем

Федеральная служба судебных приставов, Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу и ГБУ «Кадастровая оценка» перешли на удаленный режим работы. Об этом 19 марта сообщается на сайтах учреждений.

Каждая из организаций предлагает потенциальным визитерам воспользоваться либо почтой, либо обратиться через интернет-приемную. Единственным органом власти, объяснившим причины перехода, стали антимонопольщики. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты...» — объясняется в сообщении УФАС.

Некоторые комитеты Смольного также меняют режим работы. Например, жилищный комитет с 19 марта принимает граждан только по предварительной записи.

В прокуратуре «Фонтанке» сообщили, что таких мер принимать не планируют. Сейчас решается вопрос о том, как сделать прием безопасным. Гражданам также предлагается воспользоваться альтернативными живому приему способами подачи жалоб и заявлений: через интернет-приемную, портал госуслуг или по почте.

В полиции Петербурга рассказали: прием корреспонденции проводится в обычном режиме. В петербургском следкоме принимают заявления в любой форме, по почте или принесенные лично.

Налоговая также пока что работает в штатном режиме.

Виной изменений в режиме работы ведомств пандемия коронавируса. Количество заболевших в мире превысило 200 000 человек, умерших 8 000. В Европе коронавирус только набирает обороты. Россия занимает 47-е место по зарегистрированным случаям. В петербургской больнице имени Боткина на данный момент 314 пациентов находится под наблюдением (вчера говорилось о 303). При этом из них 19 детей. Заболевание коронавирусом подтверждено только у семерых взрослых.

«Фонтанка» в режиме онлайн рассказывает, что известно о пандемии коронавируса в мире, в России и в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

iphonedimona
Надо перейти на дистанционную службу в армии для срочников. Наёмников не жалко, пусть служат как обычно.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний