В Петербурге ряд государственных учреждений перешли на дистанционный прием граждан. Силовики пока готовы видеть петербуржцев живьем

Каждая из организаций предлагает потенциальным визитерам воспользоваться либо почтой, либо обратиться через интернет-приемную. Единственным органом власти, объяснившим причины перехода, стали антимонопольщики. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты...» — объясняется в сообщении УФАС.

Федеральная служба судебных приставов, Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу и ГБУ «Кадастровая оценка» перешли на удаленный режим работы. Об этом 19 марта сообщается на сайтах учреждений.

Некоторые комитеты Смольного также меняют режим работы. Например, жилищный комитет с 19 марта принимает граждан только по предварительной записи.



В прокуратуре «Фонтанке» сообщили, что таких мер принимать не планируют. Сейчас решается вопрос о том, как сделать прием безопасным. Гражданам также предлагается воспользоваться альтернативными живому приему способами подачи жалоб и заявлений: через интернет-приемную, портал госуслуг или по почте.



В полиции Петербурга рассказали: прием корреспонденции проводится в обычном режиме. В петербургском следкоме принимают заявления в любой форме, по почте или принесенные лично.



Налоговая также пока что работает в штатном режиме.



Виной изменений в режиме работы ведомств пандемия коронавируса. Количество заболевших в мире превысило 200 000 человек, умерших 8 000. В Европе коронавирус только набирает обороты. Россия занимает 47-е место по зарегистрированным случаям. В петербургской больнице имени Боткина на данный момент 314 пациентов находится под наблюдением (вчера говорилось о 303). При этом из них 19 детей. Заболевание коронавирусом подтверждено только у семерых взрослых.

