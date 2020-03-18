Попытка реставрации петербургской консерватории стала уголовным делом, за которым будет следить Бастрыкин

По факту хищения бюджетных денег на контрактах по реконструкции Санкт-Петербургской консерватории центральным аппаратом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Официально компания-подрядчик не называется.



Об этом стало известно из релиза Следственного комитета, который был опубликован 18 марта. «Ранее представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщает СК. Там отметили, что материалы проверки переданы в центральный аппарат и находятся на контроле у председателя комитета Александра Бастрыкина.

