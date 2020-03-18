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18.03.2020 17:16
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Попытка реставрации петербургской консерватории стала уголовным делом, за которым будет следить Бастрыкин

По факту хищения бюджетных денег на контрактах по реконструкции Санкт-Петербургской консерватории центральным аппаратом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Официально компания-подрядчик не называется.

Об этом стало известно из релиза Следственного комитета, который был опубликован 18 марта. «Ранее представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщает СК. Там отметили, что материалы проверки переданы в центральный аппарат и находятся на контроле у председателя комитета Александра Бастрыкина.

О том, что работы по реконструкции вовремя завершены не будут, «Фонтанка» писала летом 2019 года. Последний контракт был заключен с ООО «Меандр» в июне 2017-го, его сумма — 606 млн рублей. До этого, с 2014 года, на стройке работала подконтрольная арестованному Дмитрию Михальченко компания «Балтстрой», тогда общий объем работ оценивался в 1,3 млрд рублей.

«Меандр» от продолжения реставрации отказался. Как рассказала накануне «Фонтанке» глава компании Елена Завадская, они подали иск на 145 млн рублей к заказчику работ.

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