Благотворительные организации Петербурга полностью или частично приостанавливают работу из-за коронавируса

Коронавирус добрался до благотворителей — многие петербургские организации заявили о приостановке своей деятельности в связи с распространением COVID-19 на неопределённое время. Организация «Перспективы», работающая с детьми и взрослыми с тяжёлыми нарушениями, сообщила, что принято решение приостановить на некоторое время работу центров дневного пребывания, ввести дистанционный режим для большинства сотрудников, сократить до необходимого минимума команду сотрудников, работающих с подопечными в интернатах, запретить посещение с подопечными мест скопления народа (массовых мероприятий, магазинов, общественного транспорта и т.п.). «Все сотрудники, которые будут взаимодействовать с подопечными в этот период, получили инструкции о мерах безопасности», — рассказали в организации, отметив, что работа в офисе будет продолжена.

Санкт-Петербургский детский хоспис также решил не рисковать здоровьем детей. «Мы всегда очень рады волонтёрам и всем, кто помогает устраивать досуг наших подопечных, но, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы приняли решение не рисковать состоянием детей и их близких. Поэтому мы временно отменяем мероприятия с приглашенными благотворителями, приостанавливаем визиты волонтёров к детям и их участие в организации досуга для детей в стационарах СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», в отделении социальной помощи и на дому у пациентов», — говорится в сообщении организации. Все спектакли и занятия отменил Упсала-цирк, где занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. «Это было непростое решение. Вовсю уже шла подготовка к мартовской арт-резиденции для постановки нового инклюзивного спектакля. Хулиганы первого курса вошли во вкус репетиций, а 2-й и 4-й курсы уже начали думать над тем, в каких социальных учреждениях они будут показывать цирковую концертную программу», — сказали в цирке.