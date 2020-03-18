Благотворительные организации Петербурга полностью или частично приостанавливают работу из-за коронавируса
Коронавирус добрался до благотворителей — многие петербургские организации заявили о приостановке своей деятельности в связи с распространением COVID-19 на неопределённое время.
Организация «Перспективы», работающая с детьми и взрослыми с тяжёлыми нарушениями, сообщила, что принято решение приостановить на некоторое время работу центров дневного пребывания, ввести дистанционный режим для большинства сотрудников, сократить до необходимого минимума команду сотрудников, работающих с подопечными в интернатах, запретить посещение с подопечными мест скопления народа (массовых мероприятий, магазинов, общественного транспорта и т.п.). «Все сотрудники, которые будут взаимодействовать с подопечными в этот период, получили инструкции о мерах безопасности», — рассказали в организации, отметив, что работа в офисе будет продолжена.
Санкт-Петербургский детский хоспис также решил не рисковать здоровьем детей. «Мы всегда очень рады волонтёрам и всем, кто помогает устраивать досуг наших подопечных, но, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы приняли решение не рисковать состоянием детей и их близких. Поэтому мы временно отменяем мероприятия с приглашенными благотворителями, приостанавливаем визиты волонтёров к детям и их участие в организации досуга для детей в стационарах СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», в отделении социальной помощи и на дому у пациентов», — говорится в сообщении организации.
Все спектакли и занятия отменил Упсала-цирк, где занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. «Это было непростое решение. Вовсю уже шла подготовка к мартовской арт-резиденции для постановки нового инклюзивного спектакля. Хулиганы первого курса вошли во вкус репетиций, а 2-й и 4-й курсы уже начали думать над тем, в каких социальных учреждениях они будут показывать цирковую концертную программу», — сказали в цирке.
Благотворительная организация «Ночлежка» также приняла решение о приостановке некоторых своих проектов. Работать будут только проекты первой необходимости. «Сейчас, когда все соцсети и СМИ пестрят призывами побыть дома, на улицах Петербурга, как и прежде, остаются десятки тысяч бездомных людей. Это те, кому негде переждать угрозу вируса. Для них продолжат работать пункты обогрева, «Ночной приют» и «Ночной автобус». Консультационная служба, «Культурная прачечная», пункт выдачи, душевая и группы поддержки в зале ожидания приостанавливают свою работу», — рассказали в организации, добавив, что специалисты по социальной работе и юристы «Ночлежки» будут консультировать людей по телефону.
На посту также пока останутся волонтёры «Благотворительной больницы», оказывающие помощь бездомным. «Проект, пока это будет возможно, продолжит работать в обычном режиме. Врачи постараются оказывать медицинскую помощь по-прежнему семь дней в неделю на шести площадках города», — сообщили активисты.