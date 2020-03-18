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18.03.2020 16:31
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На Петроградской стороне после удара в глаз умер 80-летний мужчина. Его обидчика остановили трое с ребёнком

Следственный комитет возбудил дело об убийстве после нападения на прохожего рядом с бизнес-центром в Петроградском районе Петербурга. Ударов ножом и кулаками пожилой мужчина не пережил.

Как сообщает ведомство 18 марта, пострадавшего в утренней драке на Большом проспекте П. С., 48, до больницы не довезли. Мужчина, который в прошлом году отметил 80-летие, скончался в карете скорой помощи.

Его предполагаемый убийца задержан на месте. Ему 39 лет, в прошлом — судимость за хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему он набросился с кулаками на пенсионера и ударил его ножом в глаз.

В ГУ МВД по Петербургу и области отметили, что задержать преступника помогли прохожие, при этом один из них был с ребёнком. Трое мужчин разняли дерущихся, разоружили нападавшего и удерживали его, пока не подоспела ДПС.

«Очевидец происшествия Александр Бойцов, несмотря на то что был на остановке с трехлетним ребенком, начал удерживать нападавшего, еще двое мужчин — Виталий Базавов и Николай Шереметьев — подоспели ему на помощь», — перечислили в полицейском главке, добавив, что за активную гражданскую позицию мужчин решено поощрить.

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Комментарии (7)

reyals
Как минимум, тот, что с ребенком, находился под какими-то сильнодействующими веществами. Иначе объяснить желание броситься на нож и оставить своего ребенка сиротой объяснить невозможно.
nuga
Вот оно новое поколение-убить старика,как плюнуть,ещё и нож с собой постоянно. Без суда и следствия к историку Соколову в одну камеру пожизненно.
Chinalove
Трое мужчин - настоящие герои, особенно первый, с ребёнком. В наше время, когда толпа равнодушно проходит мимо, это достойно большого уважения.
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