На Петроградской стороне после удара в глаз умер 80-летний мужчина. Его обидчика остановили трое с ребёнком

Следственный комитет возбудил дело об убийстве после нападения на прохожего рядом с бизнес-центром в Петроградском районе Петербурга. Ударов ножом и кулаками пожилой мужчина не пережил.



Как сообщает ведомство 18 марта, пострадавшего в утренней драке на Большом проспекте П. С., 48, до больницы не довезли. Мужчина, который в прошлом году отметил 80-летие, скончался в карете скорой помощи.



Его предполагаемый убийца задержан на месте. Ему 39 лет, в прошлом — судимость за хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему он набросился с кулаками на пенсионера и ударил его ножом в глаз.

