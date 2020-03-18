На Петроградской стороне после удара в глаз умер 80-летний мужчина. Его обидчика остановили трое с ребёнком
Следственный комитет возбудил дело об убийстве после нападения на прохожего рядом с бизнес-центром в Петроградском районе Петербурга. Ударов ножом и кулаками пожилой мужчина не пережил.
Как сообщает ведомство 18 марта, пострадавшего в утренней драке на Большом проспекте П. С., 48, до больницы не довезли. Мужчина, который в прошлом году отметил 80-летие, скончался в карете скорой помощи.
Его предполагаемый убийца задержан на месте. Ему 39 лет, в прошлом — судимость за хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему он набросился с кулаками на пенсионера и ударил его ножом в глаз.
В ГУ МВД по Петербургу и области отметили, что задержать преступника помогли прохожие, при этом один из них был с ребёнком. Трое мужчин разняли дерущихся, разоружили нападавшего и удерживали его, пока не подоспела ДПС.
«Очевидец происшествия Александр Бойцов, несмотря на то что был на остановке с трехлетним ребенком, начал удерживать нападавшего, еще двое мужчин — Виталий Базавов и Николай Шереметьев — подоспели ему на помощь», — перечислили в полицейском главке, добавив, что за активную гражданскую позицию мужчин решено поощрить.