Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали от бизнес-центра в Петроградском районе Петербурга 18 марта. Бой без правил с ним устроил вооружённый прохожий.

О случившемся «Фонтанке» сообщили сотрудники БЦ «Орбита» на Большом проспекте П. С., 48. По их словам, примерно в четверть одиннадцатого утра на мужчину напал «невысокий крепыш», завязалась потасовка.



Судя по камерам видеонаблюдения, разнимать дерущихся бросились прохожие, вскоре подоспели сотрудники ДПС. Пострадавшего увезли в больницу с ножевым ранением глаза. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, обидчика доставили в отдел, полицейские продолжают работать на месте.

