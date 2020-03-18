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18.03.2020 13:12
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В Петербурге мужчина получил ножом в глаз на пороге БЦ. Камера показала, как скрутили нападавшего

Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали от бизнес-центра в Петроградском районе Петербурга 18 марта. Бой без правил с ним устроил вооружённый прохожий.

Фото: автор фото читатель «Фонтанки»
Фото: автор фото читатель «Фонтанки»
Фото: автор фото читатель «Фонтанки»

«Фонтанка.ру»

О случившемся «Фонтанке» сообщили сотрудники БЦ «Орбита» на Большом проспекте П. С., 48. По их словам, примерно в четверть одиннадцатого утра на мужчину напал «невысокий крепыш», завязалась потасовка.

Судя по камерам видеонаблюдения, разнимать дерущихся бросились прохожие, вскоре подоспели сотрудники ДПС. Пострадавшего увезли в больницу с ножевым ранением глаза. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, обидчика доставили в отдел, полицейские продолжают работать на месте.

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