Автомобильные развлекательные системы влияют на поведение водителей больше, чем алкоголь

Тесты на концентрацию внимания проводились параллельно по трем сценариям: без взаимодействия с инфосистемой, с голосовым управлением инфосистемой и с управлением при помощи тачскринов, пишет 17 марта Motoring Research . Результаты показали, что как при голосовом управлении, так и, в особенности, при использовании тачскрина скорость реакции водителей на дорожную обстановку значительно снижается. Причем в исследовании особо отмечается, что это снижение оказалось даже более значительным, чем аналогичные показатели для водителей, употреблявших алкоголь.

Хотя большинство водителей снижали скорость, когда использовали тачскрин или давали голосовые команды, они все же были не в состоянии одновременно следить за дистанцией до впереди идущего автомобиля или держаться в своей полосе. Также они замедленно реагировали на внезапные изменения дорожной обстановки.

Особенно тревожные результаты получаются при использовании систем с сенсорными экранами. В этом случае водители отвлекаются даже больше, чем при наборе текстовых сообщений на смартфонах. Использование тачскрина приводит к еще более неуверенному удержанию автомобиля в полосе и увеличению времени, когда водитель просто не смотрит на дорогу. С другой стороны, исследование показало, что при наиболее современных системах степень отвлечения водителей несколько ниже, но опасность все равно остается.

Согласно сведениям Motoring Research, в Европе примерно 30 процентов аварий происходит из-за устройств, отвлекающих внимание водителей. Во многих странах введены штрафы за использование смартфонов за рулем, но это не касается собственно автомобильных информационно-развлекательных систем, которые, как показало исследование, отвлекают даже больше, чем смартфоны.