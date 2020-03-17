Крупнейший в Китае производитель электромобилей стал крупнейшим в мире производителем медицинских масок

Компания BYD — крупнейший китайский производитель электромобилей, электробайков, батарей и другого электрического оборудования — в срочном порядке открыла завод по производству медицинских масок. Китай и так поставляет на мировой рынок большую часть средств защиты от COVID-19, но завод компании Build Your Dreams (именно так расшифровывается аббревиатура BYD) стал крупнейшим в своем роде.

В настоящее время завод уже работает на полную мощность и способен производить 5 миллионов масок и 300 тысяч бутылок антисептика в сутки, пишет 17 марта Electric Car Report. Значительная часть продукции по-прежнему уходит на внутренний рынок, который все еще испытывает острую нехватку средств защиты, несмотря на то что в Китае эпидемия уже пошла на спад.

Необходимость открытия такого завода руководство китайской компании осознало еще в январе и выделило группу из 3000 инженеров для проектирования, организации и строительства совершенно «непрофильного» производства. Уже 8 февраля завод в Шэньчжэне выдал первую продукцию и приступил к круглосуточной трехсменной работе. Китайский бизнес славится скоростью решения сложных производственных задач, но то, что сделали BYD, необычно даже для Китая. За неделю было спроектировано и изготовлено оборудование для производства масок, и всего шесть дней понадобилось для создания аналогичной линии для антисептиков. От формирования группы инженеров до начала производства прошло всего две недели. Однако первоначальных мощностей, несмотря на круглосуточный режим работы, не хватало для удовлетворения постоянно растущего спроса. Производство постоянно расширялось, ежедневно вводилось в строй от пяти до десяти новых машин для производства масок, что позволяло увеличивать выпуск на 300 000 — 500 000 штук в день. И спустя два с половиной месяца завод стал крупнейшим производителем медицинских масок не только в Поднебесной, но и во всем мире.