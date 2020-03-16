На автобусе — только в Финляндию. Lux Express отменила все международные перевозки, кроме как из Петербурга в Хельсинки

Автобусный оператор Lux Express временно отменил все международные рейсы из Петербурга, кроме маршрута Санкт-Петербург — Хельсинки. Как сообщила сама компания 16 марта, решение принято «в связи с чрезвычайным положением, действующим в настоящее время в мире».

Перевозчик обещает связаться со всеми пострадавшими пассажирами, которые купили билеты на отмененные рейсы. Им предлагают вернуть деньги или отложить поездку. Для этого необходимо заполнить форму на сайте.

Билеты можно менять до 1 сентября, для поездок до 31 декабря 2020 года. Либо можно запросить код скидки в размере 100% от стоимости билета в течение 21 дня. Его можно использовать до 1 сентября, чтобы забронировать новый билет на поездку до 31 декабря 2020 года.