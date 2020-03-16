Развязку за 8 млрд рублей в Московском районе Петербурга построит «Возрождение»

ПО «Возрождение» будет строить развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом. Таковы итоги тендера Дирекции транспортного строительства, размещенные 16 марта на сайте госзакупок.



Кроме «Возрождения», никто в процедуре не поучаствовал. Если все пойдет по стандартному пути, то через 10 дней с компанией будет заключен контракт на 8,1 млрд рублей. Как следует из техзадания, подрядчик должен до середины декабря 2020 года подготовить рабочую документацию, а к концу 2023-го — уже построить развязку. Общая площадь проезжей части по основному ходу должна составить 23 тыс. кв. м. Будет и пешеходный мост длиной 93 метра. Кроме того, для пешеходов будет 3 тоннеля: длиной по 16,7 м; 58,1 м и 47,3 м.

