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16.03.2020 18:45
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Развязку за 8 млрд рублей в Московском районе Петербурга построит «Возрождение»

ПО «Возрождение» будет строить развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом. Таковы итоги тендера Дирекции транспортного строительства, размещенные 16 марта на сайте госзакупок.

Кроме «Возрождения», никто в процедуре не поучаствовал. Если все пойдет по стандартному пути, то через 10 дней с компанией будет заключен контракт на 8,1 млрд рублей. Как следует из техзадания, подрядчик должен до середины декабря 2020 года подготовить рабочую документацию, а к концу 2023-го — уже построить развязку. Общая площадь проезжей части по основному ходу должна составить 23 тыс. кв. м. Будет и пешеходный мост длиной 93 метра. Кроме того, для пешеходов будет 3 тоннеля: длиной по 16,7 м; 58,1 м и 47,3 м.

Напомним, что первоначально тендер был объявлен еще в декабре 2019 года, однако процедуру пришлось продлить до марта. Позднее Смольный сопроводил торги распоряжением о подготовке проекта планировки территории для размещения развязки.

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Комментарии (1)

Skazochny
развязка 8 лярдов...обалдеть и это только пока начало+допики на столько же..
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