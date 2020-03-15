Британская королева укрылась от коронавируса за стенами Виндзорского замка

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп на время вспышки коронавируса уехали из Лондона. Пожилые монархи в зоне риска, и поэтому они отправились на природу.



Об этом 15 марта сообщает Dailymail. 93-летняя королева отправилась в Виндзорский замок, ее 98-летний супруг — в один из коттеджей в Сандрингеме. Оба они здоровы, но возраст ставит их в зону риска. Британские СМИ отмечают, что в Букингемском дворце очень много персонала, и хотя случаев заражения среди него нет, королеву решили поберечь. В конце апреля у нее день рождения.