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15.03.2020 17:50
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Британская королева укрылась от коронавируса за стенами Виндзорского замка

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп на время вспышки коронавируса уехали из Лондона. Пожилые монархи в зоне риска, и поэтому они отправились на природу.

Об этом 15 марта сообщает Dailymail. 93-летняя королева отправилась в Виндзорский замок, ее 98-летний супруг — в один из коттеджей в Сандрингеме. Оба они здоровы, но возраст ставит их в зону риска. Британские СМИ отмечают, что в Букингемском дворце очень много персонала, и хотя случаев заражения среди него нет, королеву решили поберечь. В конце апреля у нее день рождения.

Ранее в Сети распространили видео с участием старшего сына монарха, принца Чарльза. Он запамятовал о новых правилах в условиях пандемии — не подавать руки. Дважды он забывался, но в последний момент отдергивал руку.

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
Корона под угрозой коронавируса.
260662921
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krasnonosov
Боже, храни королеву.
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