Британская королева укрылась от коронавируса за стенами Виндзорского замка
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп на время вспышки коронавируса уехали из Лондона. Пожилые монархи в зоне риска, и поэтому они отправились на природу.
Об этом 15 марта сообщает Dailymail. 93-летняя королева отправилась в Виндзорский замок, ее 98-летний супруг — в один из коттеджей в Сандрингеме. Оба они здоровы, но возраст ставит их в зону риска. Британские СМИ отмечают, что в Букингемском дворце очень много персонала, и хотя случаев заражения среди него нет, королеву решили поберечь. В конце апреля у нее день рождения.
Ранее в Сети распространили видео с участием старшего сына монарха, принца Чарльза. Он запамятовал о новых правилах в условиях пандемии — не подавать руки. Дважды он забывался, но в последний момент отдергивал руку.