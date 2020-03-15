На них очень разные пары целуются сквозь медицинские маски. Этот образ оказался очень кстати в охваченном паникой Нью-Йорке. Американская пресса решила, что в разгар эпидемии напомнить о любви и заботе о близких очень кстати. Арина Воронова приехала в Нью-Йорк из Петербурга пять лет назад, сообщает The Washington Post . В родном городе она была специалистом по маркетингу, но поняла, что ей требуется простор для творчества, и круто поменяла жизнь. Толчком для создания ярких образов в начале 2020 года стало отношение нью-йоркцев к азиатам в самом начале эпидемии коронавируса. Как и в Петербурге , китайцы, корейцы и даже узбеки и монголы вдруг почувствовали на себе неприязненные взгляды соседей, а все телеканалы подогревали развивающуюся фобию репортажами о вспышке болезни в Китае.

«Многие азиаты подвергались жестокому обращению в общественном транспорте и на работе, особенно в масках. Мрачные и пугающие новости, связанные с распространением вируса, оказывают тяжелое влияние на умы и поведение почти всех людей», — объясняет петербурженка американским журналистам.



Чтобы изменить такое отношение, она придумала проект «Акт любви» — серию фотографий, на которых люди разных национальностей и сексуальных предпочтений целуются сквозь медицинские маски. Фотографии постановочные: художница искала влюблённые пары на улицах города и в парках и уговаривала их надеть маски и поцеловаться на камеру. Уже тогда, в феврале, ей пришлось побегать по аптекам, чтобы найти нужное количество масок для своего проекта. Вместе с друзьями она распечатала 200 постеров и расклеила их по Манхэттену.

Проект «взлетел», и на ее почту посыпались сообщения от нью-йоркцев, которые поддерживали проект. Люди фотографируют плакаты по всему городу и размещают их в социальных сетях. Сейчас Арина Воронова планирует продолжить проект, фотографируя новые пары в масках в момент поцелуя, и расклеивать их изображения на улицах Манхэттена. «Когда уровень социальной тревожности повышается, мы начинаем упускать простые, но важные вещи: любовь, доброту и терпимость, — цитирует ее The Wahsington Post. — Мой проект — это напоминание всем нам о том, что такое быть человеком. Речь идет о том, что мы можем справиться с самой важной проблемой современного мира с помощью любви и сочувствия».

