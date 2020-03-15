The Washington Post рассказал о фотографе из Петербурга. Арина Воронова стала героиней американских СМИ, расклеив на улицах Мантэттена 200 плакатов со своими фотографиями.
На них очень разные пары целуются сквозь медицинские маски. Этот образ оказался очень кстати в охваченном паникой Нью-Йорке. Американская пресса решила, что в разгар эпидемии напомнить о любви и заботе о близких очень кстати. Арина Воронова приехала в Нью-Йорк из Петербурга пять лет назад, сообщает The Washington Post. В родном городе она была специалистом по маркетингу, но поняла, что ей требуется простор для творчества, и круто поменяла жизнь. Толчком для создания ярких образов в начале 2020 года стало отношение нью-йоркцев к азиатам в самом начале эпидемии коронавируса. Как и в Петербурге, китайцы, корейцы и даже узбеки и монголы вдруг почувствовали на себе неприязненные взгляды соседей, а все телеканалы подогревали развивающуюся фобию репортажами о вспышке болезни в Китае.
«Многие азиаты подвергались жестокому обращению в общественном транспорте и на работе, особенно в масках. Мрачные и пугающие новости, связанные с распространением вируса, оказывают тяжелое влияние на умы и поведение почти всех людей», — объясняет петербурженка американским журналистам.
Чтобы изменить такое отношение, она придумала проект «Акт любви» — серию фотографий, на которых люди разных национальностей и сексуальных предпочтений целуются сквозь медицинские маски. Фотографии постановочные: художница искала влюблённые пары на улицах города и в парках и уговаривала их надеть маски и поцеловаться на камеру. Уже тогда, в феврале, ей пришлось побегать по аптекам, чтобы найти нужное количество масок для своего проекта. Вместе с друзьями она распечатала 200 постеров и расклеила их по Манхэттену.
Проект «взлетел», и на ее почту посыпались сообщения от нью-йоркцев, которые поддерживали проект. Люди фотографируют плакаты по всему городу и размещают их в социальных сетях. Сейчас Арина Воронова планирует продолжить проект, фотографируя новые пары в масках в момент поцелуя, и расклеивать их изображения на улицах Манхэттена. «Когда уровень социальной тревожности повышается, мы начинаем упускать простые, но важные вещи: любовь, доброту и терпимость, — цитирует ее The Wahsington Post. — Мой проект — это напоминание всем нам о том, что такое быть человеком. Речь идет о том, что мы можем справиться с самой важной проблемой современного мира с помощью любви и сочувствия».