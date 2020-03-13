G7 будет экстренно решать, что делать с коронавирусом. В режиме видеоконференции

Пандемия коронавируса докатилась до самых верхов. Что с ней делать — будут решать лидеры стран «Большой семерки». Встречу глав семи ведущих государств планеты анонсировал в пятницу, 13 марта, президент Франции.

Эммануэль Макрон уточнил, что саммит не потребует физического присутствия президентов в каком-либо месте, а пройдет в режиме видеоконференции. И эта мера предосторожности выглядит совсем нелишней.

«После нашего обсуждения с Дональдом Трампом и лидерами G7 мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник. Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием», — написал Макрон в Twitter.

