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13.03.2020 19:26
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G7 будет экстренно решать, что делать с коронавирусом. В режиме видеоконференции

Пандемия коронавируса докатилась до самых верхов. Что с ней делать — будут решать лидеры стран «Большой семерки». Встречу глав семи ведущих государств планеты анонсировал в пятницу, 13 марта, президент Франции.

Эммануэль Макрон уточнил, что саммит не потребует физического присутствия президентов в каком-либо месте, а пройдет в режиме видеоконференции. И эта мера предосторожности выглядит совсем нелишней.

«После нашего обсуждения с Дональдом Трампом и лидерами G7 мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник. Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием», — написал Макрон в Twitter.

Напомним, 13 марта стало известно о возможном заражении новым коронавирусом президента Бразилии, хотя сам он через соцсети это опровергает. Тем не менее встречавшийся с ним 7 марта президент США Дональд Трамп проведет в 22 мск специальную пресс-конференцию.

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