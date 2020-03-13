G7 будет экстренно решать, что делать с коронавирусом. В режиме видеоконференции
Пандемия коронавируса докатилась до самых верхов. Что с ней делать — будут решать лидеры стран «Большой семерки». Встречу глав семи ведущих государств планеты анонсировал в пятницу, 13 марта, президент Франции.
Эммануэль Макрон уточнил, что саммит не потребует физического присутствия президентов в каком-либо месте, а пройдет в режиме видеоконференции. И эта мера предосторожности выглядит совсем нелишней.
«После нашего обсуждения с Дональдом Трампом и лидерами G7 мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник. Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием», — написал Макрон в Twitter.
Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020
Напомним, 13 марта стало известно о возможном заражении новым коронавирусом президента Бразилии, хотя сам он через соцсети это опровергает. Тем не менее встречавшийся с ним 7 марта президент США Дональд Трамп проведет в 22 мск специальную пресс-конференцию.