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13.03.2020 18:24
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В Белом доме тихая паника после обнаружения коронавируса у президента Бразилии. Трамп соберет пресс-конференцию

В официальной резиденции президента США в данные минуты весьма тревожные настроения, как сообщает 13 марта телеканал Fox News, В Белом доме проходит экстренное совещание в связи с положительными результатами пробы на новый коронавирус, взятой у президента Бразилии.

Как уже сообщалось бразильской прессой, первая проба, взятая у главы государства Жаира Болсонару, показала наличие у него COVID-19.

По информации североамериканского телеканала, несколько сотрудников администрации президента США были вызваны на срочную встречу с руководством аппарата. На фоне этого сам Дональд Трамп объявил, что проведет пресс-конференцию по коронавирусу в 22:00 (мск).

Болсонару встречался с Трампом во Флориде 7 марта.

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Комментарии (1)

bessalamuchus
путин опять всех переиграл... щас вся Восьмерка кони двинет, а он от нее изолирован - его из нее исключили... останется один путин...
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