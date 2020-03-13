В Белом доме тихая паника после обнаружения коронавируса у президента Бразилии. Трамп соберет пресс-конференцию

В официальной резиденции президента США в данные минуты весьма тревожные настроения, как сообщает 13 марта телеканал Fox News, В Белом доме проходит экстренное совещание в связи с положительными результатами пробы на новый коронавирус, взятой у президента Бразилии.

Как уже сообщалось бразильской прессой, первая проба, взятая у главы государства Жаира Болсонару, показала наличие у него COVID-19.

По информации североамериканского телеканала, несколько сотрудников администрации президента США были вызваны на срочную встречу с руководством аппарата. На фоне этого сам Дональд Трамп объявил, что проведет пресс-конференцию по коронавирусу в 22:00 (мск).