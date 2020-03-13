«Пожалуйста, не приходите в Кремль». Песков рекомендовал не появляться у главы государства с «коронапроявлениями»

Пресс-секретарь президента России рекомендовал журналистам не приходить в Кремль, если они чувствуют недомогание. При этом он отметил, что глава государства продолжает работать, так как его готовы защитить.

«Прошу быть особо внимательными к любым коронапроявлениям. <...> Если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль», — цитирует 13 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, для защиты президента от любых заболеваний «все делается». При этом коронавирус никак не повлиял на график Владимира Путина, который, по заверениям его пресс-секретаря, работает «на полную катушку».