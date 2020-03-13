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13.03.2020 13:24
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«Пожалуйста, не приходите в Кремль». Песков рекомендовал не появляться у главы государства с «коронапроявлениями»

Пресс-секретарь президента России рекомендовал журналистам не приходить в Кремль, если они чувствуют недомогание. При этом он отметил, что глава государства продолжает работать, так как его готовы защитить.

«Прошу быть особо внимательными к любым коронапроявлениям. <...> Если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль», — цитирует 13 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, для защиты президента от любых заболеваний «все делается». При этом коронавирус никак не повлиял на график Владимира Путина, который, по заверениям его пресс-секретаря, работает «на полную катушку».

Песков также призвал оценить необходимость превентивных мер против 2019-nCoV после 1 апреля. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии вируса на голосование о поправках в Конституцию.

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Комментарии (4)

Иван Оклахома
Очень своевременно в плане распространения коронавируса прибыли в Питер мощи Иоанна Крестителя - очередь как в мавзолей, дезинфекция по нынешней моде обнулена Правда, какой из 11 указательных пальцев пророка привезли неизвестно.
Alkaline
Коронапроявления тут только у одного...
Савва Морозов
тотальная всепланетная шизофрения. особенно умиляет, что иные медийные лица уже камингаут сделали на тему вируса. кто-то всё-таки очень хорошо поднимется на этом.
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