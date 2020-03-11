В РПЦ из-за коронавируса посоветовали дезинфицировать иконы

Синод Русской православной церкви призвал к мерам по профилактике коронавируса в приходах и монастырях. Заявление опубликовано на сайте РПЦ 11 марта.
Особое внимание стоит уделить дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, и своевременной смене одноразовых стаканчиков.
«Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — уточнили в РПЦ.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В России заразились 28 человек, в том числе ребёнок. Власти временно приостановили авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.