Фонд общественных интересов «Яндекса» возглавила руководитель «Сириуса» Шмелева, выдвинутая СПбГУ. Компанию ей составит Дюков из «Газпром нефти»
Председателем Фонда общественных интересов «Яндекса» стала руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина Елена Шмелева. Об этом 11 марта пишет ТАСС.
Издание уточняет, что Шмелева была выдвинута Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Пост исполнительного директора фонда заняла гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Кроме того, в совет фонда вошли гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож; управляющий директор компании Тигран Худавердян; гендиректор «Экопси Консалтинг» Павел Безручко (выдвинут от ВШЭ); декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников (от МГУ); гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков (от ИТМО); председатель «Российского движения школьников» Сергей Рязанский (от МГУ); президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (от РСПП); президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов (от «Сколково») и директор школы №57 в Москве Михаил Случ (от фонда поддержки этой школы).
Представитель «Яндекса» уже подтвердил подлинность этого списка.
Напомним, решение о создании Фонда общественных интересов компании было принято осенью 2019 года. С этой структурой «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Кроме того, фонд получает право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» сможет отстранять его от своих обязанностей.