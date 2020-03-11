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11.03.2020 22:59
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Фонд общественных интересов «Яндекса» возглавила руководитель «Сириуса» Шмелева, выдвинутая СПбГУ. Компанию ей составит Дюков из «Газпром нефти»

Председателем Фонда общественных интересов «Яндекса» стала руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина Елена Шмелева. Об этом 11 марта пишет ТАСС.

Издание уточняет, что Шмелева была выдвинута Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Пост исполнительного директора фонда заняла гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Кроме того, в совет фонда вошли гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож; управляющий директор компании Тигран Худавердян; гендиректор «Экопси Консалтинг» Павел Безручко (выдвинут от ВШЭ); декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников (от МГУ); гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков (от ИТМО); председатель «Российского движения школьников» Сергей Рязанский (от МГУ); президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (от РСПП); президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов (от «Сколково») и директор школы №57 в Москве Михаил Случ (от фонда поддержки этой школы).

Представитель «Яндекса» уже подтвердил подлинность этого списка.

Напомним, решение о создании Фонда общественных интересов компании было принято осенью 2019 года. С этой структурой «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Кроме того, фонд получает право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» сможет отстранять его от своих обязанностей.

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