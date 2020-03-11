Новая видеозапись массовой аварии на Пулковском шоссе с участием машины блогера Мамишева демонстрирует, что события развивались не так, как сообщалось ранее. В ДТП, напомним, пострадали женщина и ребёнок.

Изначально предполагалось, что аварию спровоцировал водитель маршрутки, врезавшийся в «Тойоту» блогера. Однако на записи, опубликованной в ночь на 11 марта в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что именно водитель Toyota Land Cruiser 200 начал сомнительный манёвр. Раскрашенная «Тойота» стала перестраиваться из правого ряда в крайний левый. В среднем ряду она подтолкнула двигавшийся перед ней «Фольксваген Тигуан» и, уйдя в левый ряд, резко затормозила перед микроавтобусом. Вряд ли у водителя микроавтобуса были шансы избежать столкновения.

«Пострадавших было бы больше, если бы не водитель маршрутки, который очень профессионально отреагировал и вовремя. Он молодец. И не надо гнать на него... Я ехала в этой маршрутке и так же пострадала, сейчас несколько часов уже в больнице», — рассказывала Любовь в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавляя, что, по её мнению, виноват перестраивавшийся водитель внедорожника. Алина в ответ на обвинения в сторону маршруточника (например, зачем он ехал в левой полосе) отмечала, как он вёл себя после ДТП: «Водитель маршрутки с кровью на лице помогал пострадавшим, а водитель «Тойоты» с надменным взглядом стоял в сторонке и подошёл к толпе, только когда подъезжала машина ДПС». Авария, напомним, произошла 9 марта в 14:30 на Пулковском шоссе, 37. После столкновения маршрутки (ехавшей из Луги в Петербург) и «Тойоты» в маршрутку врезались ещё два транспортных средства. Госпитализированы были две пассажирки микроавтобуса: женщина и 12-летняя девочка, обе с лёгкими травмами.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com