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11.03.2020 12:29
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Версию ГИБДД и блогера ставит под сомнение новое видео резонансного ДТП на Пулковском

Новая видеозапись массовой аварии на Пулковском шоссе с участием машины блогера Мамишева демонстрирует, что события развивались не так, как сообщалось ранее. В ДТП, напомним, пострадали женщина и ребёнок.

Изначально предполагалось, что аварию спровоцировал водитель маршрутки, врезавшийся в «Тойоту» блогера. Однако на записи, опубликованной в ночь на 11 марта в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что именно водитель Toyota Land Cruiser 200 начал сомнительный манёвр. Раскрашенная «Тойота» стала перестраиваться из правого ряда в крайний левый. В среднем ряду она подтолкнула двигавшийся перед ней «Фольксваген Тигуан» и, уйдя в левый ряд, резко затормозила перед микроавтобусом. Вряд ли у водителя микроавтобуса были шансы избежать столкновения.

«Пострадавших было бы больше, если бы не водитель маршрутки, который очень профессионально отреагировал и вовремя. Он молодец. И не надо гнать на него... Я ехала в этой маршрутке и так же пострадала, сейчас несколько часов уже в больнице», — рассказывала Любовь в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавляя, что, по её мнению, виноват перестраивавшийся водитель внедорожника. Алина в ответ на обвинения в сторону маршруточника (например, зачем он ехал в левой полосе) отмечала, как он вёл себя после ДТП: «Водитель маршрутки с кровью на лице помогал пострадавшим, а водитель «Тойоты» с надменным взглядом стоял в сторонке и подошёл к толпе, только когда подъезжала машина ДПС».

Авария, напомним, произошла 9 марта в 14:30 на Пулковском шоссе, 37. После столкновения маршрутки (ехавшей из Луги в Петербург) и «Тойоты» в маршрутку врезались ещё два транспортных средства. Госпитализированы были две пассажирки микроавтобуса: женщина и 12-летняя девочка, обе с лёгкими травмами.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Тойота» принадлежит Илкину Мамишеву, блогеру и племяннику главы азербайджанской диаспоры в Петербурге. Он один из создателей Black and White Team и владелец тюнингового салона, в 2016 году он чуть не лишился водительского удостоверения из-за большого количества нарушений ПДД. «Фонтанке» сам Мамишев рассказал, что за рулём «Тойоты» находился водитель, который перегонял машину на техобслуживание. Вот версия ДТП от блогера: «Перед ним «Фольксваген Тигуан» внезапно затормозил, он хотел уйти от удара, но не смог, после удара он остановился, и маршрутка на большой скорости врезалась в него. Тормозной путь маршрутки составлял более чем 50 метров». Новое видео позволяет проверить эту версию.

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Комментарии (13)

260637191
Сначала своим бездумным поведением на дороге чуть не угробил кучу людей, а потом трусливо перевел стрелки на других участников. Не помог никому из пострадавших по его вине! Может ли блогер называться мужчиной?
LiChaBaTa
Какой он блогер? Лживый брехун, что и требовалось доказать. Надеюсь ответит.
residentof127
Интересно, доживём мы или нет до того момента, когда будут привлекать к дополнительной ответственности (как минимум лишения прав) за ложную информацию о совершенных маневрах до ДТП.
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