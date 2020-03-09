Блогер Мамишев, чья машина попала в ДТП на Пулковском: Водитель не смог уйти от удара
В аварию на Пулковском шоссе, где в маршрутке пострадал ребёнок, попала «Тойота» блогера и племянника главы азербайджанской диаспоры Илкина Мамишева. Сам он далеко от Петербурга.
Как рассказал «Фонтанке» Мамишев, за рулём «Тойоты» 9 марта находился водитель, который перегонял машину на техобслуживание. «Перед ним фольксваген Тигуан внезапно затормозил, он хотел уйти от удара, но не смог, после удара он остановился и маршрутка на большой скорости врезалась в него. Тормозной путь маршрутки составлял более чем 50 метров», — заверяет блогер (здесь и далее авторский текст сохранен. — Прим. ред.). Он отметил, что водитель не пострадал, ущерб автомобилю также минимален. «Слава богу это тойота», — добавил Мамишев.
предоставил Илкин Мамишев
Как сообщалось ранее, на подъезде к городу по Пулковскому шоссе столкнулись четыре автомобиля. ДТП, по предварительной версии ГИБДД, спровоцировал водитель маршрутки. Пострадала женщина и 12-летний ребёнок, оба были в пассажирском микроавтобусе.
Илкин Мамишев — один из создателей Black and White Team, блогер владеет тюнинговым салоном. В 2016 году племянник главы азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифа Мамишева за большое количество автомобильных штрафов чуть не лишился водительского удостоверения.