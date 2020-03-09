В аварию на Пулковском шоссе, где в маршрутке пострадал ребёнок, попала «Тойота» блогера и племянника главы азербайджанской диаспоры Илкина Мамишева. Сам он далеко от Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» Мамишев, за рулём «Тойоты» 9 марта находился водитель, который перегонял машину на техобслуживание. «Перед ним фольксваген Тигуан внезапно затормозил, он хотел уйти от удара, но не смог, после удара он остановился и маршрутка на большой скорости врезалась в него. Тормозной путь маршрутки составлял более чем 50 метров», — заверяет блогер (здесь и далее авторский текст сохранен. — Прим. ред.). Он отметил, что водитель не пострадал, ущерб автомобилю также минимален. «Слава богу это тойота», — добавил Мамишев.