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09.03.2020 19:14
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Блогер Мамишев, чья машина попала в ДТП на Пулковском: Водитель не смог уйти от удара

В аварию на Пулковском шоссе, где в маршрутке пострадал ребёнок, попала «Тойота» блогера и племянника главы азербайджанской диаспоры Илкина Мамишева. Сам он далеко от Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» Мамишев, за рулём «Тойоты» 9 марта находился водитель, который перегонял машину на техобслуживание. «Перед ним фольксваген Тигуан внезапно затормозил, он хотел уйти от удара, но не смог, после удара он остановился и маршрутка на большой скорости врезалась в него. Тормозной путь маршрутки составлял более чем 50 метров», — заверяет блогер (здесь и далее авторский текст сохранен. — Прим. ред.). Он отметил, что водитель не пострадал, ущерб автомобилю также минимален. «Слава богу это тойота», — добавил Мамишев.

предоставил Илкин Мамишев

Как сообщалось ранее, на подъезде к городу по Пулковскому шоссе столкнулись четыре автомобиля. ДТП, по предварительной версии ГИБДД, спровоцировал водитель маршрутки. Пострадала женщина и 12-летний ребёнок, оба были в пассажирском микроавтобусе.

Илкин Мамишев — один из создателей Black and White Team, блогер владеет тюнинговым салоном. В 2016 году племянник главы азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифа Мамишева за большое количество автомобильных штрафов чуть не лишился водительского удостоверения.

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Комментарии (8)

Feline Delirium
ЭТО ещё и блогер. Превратили страну в помойку - одни понаехавшие, которые к "свободе от клятых русских" стремились, а теперь все сюда прутся.
dragvs
Так в итоге что, все нарушали? И чего так тщательно скрывается мерсовод из этого ДТП?
6cat
Если блогер далеко от Петербурга, то откуда такие подробности? Или он настолько далеко, насколько успел уехать за время прошедшее с момента дтп?
Я огульно никого не обвиняю, тем более, что маршрутчики ездят безобразно, но к чему комментарии относительно того, чего не видел своими глазами.
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