Фото с места аварии в соцсетях опубликовали пользователи днём 9 марта. На кадрах видно разбитый микроавтобус, по словам очевидцев, это маршрутка из Луги в Петербург.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла в 14:30 понедельника. Маршрутка, двигаясь в том же направлении, задела «Тойоту», после чего в пассажирский микроавтобус врезались ещё два автомобиля. Пострадали двое в маршрутке, женщина и 12-летний ребёнок. У обоих лёгкие травмы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается у развязки с Волхонским шоссе и заканчивается у поворота в Пулково. По словам очевидцев, маршрутку уже погрузили на эвакуатор, затор в том числе из-за автомобилей экстренных служб.