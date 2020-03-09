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09.03.2020 16:23
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Пулковское шоссе встало в пробке из-за аварии с маршруткой и тремя легковушками. Травмы получил ребенок

Два человека пострадали после столкновения с маршруткой на въезде в Петербург с южной стороны города. Трасса встала.

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Фото с места аварии в соцсетях опубликовали пользователи днём 9 марта. На кадрах видно разбитый микроавтобус, по словам очевидцев, это маршрутка из Луги в Петербург.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла в 14:30 понедельника. Маршрутка, двигаясь в том же направлении, задела «Тойоту», после чего в пассажирский микроавтобус врезались ещё два автомобиля. Пострадали двое в маршрутке, женщина и 12-летний ребёнок. У обоих лёгкие травмы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается у развязки с Волхонским шоссе и заканчивается у поворота в Пулково. По словам очевидцев, маршрутку уже погрузили на эвакуатор, затор в том числе из-за автомобилей экстренных служб.

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Комментарии (4)

Peshekhod
Господа с одухотворенными светлыми ликами изволили мчацццца. А между тем там ограничение 60. От самого Волхонского шоссе.
dragvs
Фото так себе, видимо уже почти растащили. Последним в паровозике был мерсовод. Ограничение скорости на участке 60 км/ч, но талант не пропьешь. ПДД писаны кровью, едешь 61+ км/ч - готовься платить.
alex-un
Если маршрутка из Луги, то почему у неё номерной знак Республики Дагестан?
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