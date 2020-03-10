Львицу на прогулке на Комендантском проспекте днём 10 марта заметили петербуржцы. Хищник неторопливо прогуливался с хозяином во дворе у дома № 44 и грелся на солнце.



«Стою я значит, смотрю в окно. Думала, парень с собакой гуляет, а потом начало до меня медленно доходить, что это львица на выгуле», — первой сообщила об увиденном в Stories в Instagram фотограф Анастасия Борисова. По её словам, львицу она увидела впервые и не знает, кому та принадлежит. Хозяин зверя прогулялся у неё под окнами около 14 часов: питомец сначала шёл рядом, в потом ненадолго отошёл в сторону и принялся обнюхивать газон. Судя по короткому видео, людей в тот момент вокруг не было.