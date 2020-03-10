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10.03.2020 14:25
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Мужчину со львицей на выгуле заметили у метро «Комендантский проспект». Зверь наслаждался весной

Львицу на прогулке на Комендантском проспекте днём 10 марта заметили петербуржцы. Хищник неторопливо прогуливался с хозяином во дворе у дома № 44 и грелся на солнце.

«Стою я значит, смотрю в окно. Думала, парень с собакой гуляет, а потом начало до меня медленно доходить, что это львица на выгуле», — первой сообщила об увиденном в Stories в Instagram фотограф Анастасия Борисова. По её словам, львицу она увидела впервые и не знает, кому та принадлежит. Хозяин зверя прогулялся у неё под окнами около 14 часов: питомец сначала шёл рядом, в потом ненадолго отошёл в сторону и принялся обнюхивать газон. Судя по короткому видео, людей в тот момент вокруг не было.

«Они ушли дальше и, собственно, всё. Не знаю, куда, больше я их не видела. Надеюсь, ещё встретимся», — поделилась с «Фонтанкой» очевидица. В нескольких минутах от места прогулки мужчины со львом находится станция метро «Комендантский проспект» и несколько крупных торговых центров.

Фото: кадр из видео/instagram.com

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Комментарии (2)

Nerevar
Ого! Вот это питомец!
Батарейкин
Судя по фотке, фотограф Анастасия Борисова - очень хреновый фотограф.
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