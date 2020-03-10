Все падает. На Московской бирже ожидаемый обвал

Торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, открылись резким снижением котировок. Индекс РТС обрушился сразу на 10%. В числе лидеров падения — «Газпром» (-12,3%), Сбербанк (-11,47%), «Сургутнефтегаз» (-15,57%), ЛУКОЙЛ (-15,7%)
Лучше всего на открытии себя чувствовали «Полиметалл» (+2,63%) и «Полюс золото» (+3,67%).
Резкое падение стоимости российских акций было предопределено драматичными событиями на мировых рынках. Из-за резкого падения цен на нефть и негативных новостей о новом коронавирусе все мировые рынки падали. Крупнейшие торговые площадки, на которых торгуются российские бумаги, задали ориентир для их падения: «Газпром» на Лондонской бирже падал на 17%, Сбербанк — на 18%, X5 Retail Group — на 17%, «Евраз» — на 13%. Изначально падения были гораздо глубже и доходили до 25–30%, но отскок цен на нефть привел к коррекции и котировок российских ценных бумаг.
ЦБ РФ перед торгами уже обещал поддержку отечественному рынку за счет аукционов «репо» на 500 млрд рублей. Поддержку рынку окажет и расширение лимитов на торговлю долларами — с 3 до 5 миллиардов.