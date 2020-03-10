На биржу идут спасатели. Центробанк обещает залить рынки рублями и выбросить на прилавок два дополнительных миллиарда долларов

Действовавшие до сих пор ограничения были введены с января 2018 года, когда ЦБ расширил лимит с 2 до 3 миллиардов долларов.

ЦБ РФ утром во вторник, 10 марта, за час до открытия торгов на бирже анонсировал проведение аукционов «репо» на 500 млрд рублей. Второй мерой поддержки рынка, который сегодня ожидает тяжелый день, станет расширение лимита по операциям в долларах. Если предыдущие лимиты по валютному свопу были установлены на уровне 3 млрд долларов, то сегодня они будут расширены до 5 миллиардов.

Утро вторника на Московской бирже ожидается весьма печальным и нервным. Накануне все мировые биржи испытали шок от резкого снижения цен на нефть и падали. Российские бумаги на Лондонской бирже теряли по ходу торгов до 25% от цены, однако в итоге смогли закрепить потери на уровне примерно 15%.



Поскольку в понедельник из-за выходного дня Московская биржа не работала, эти драматические события произошли за ее пределами, и теперь с самого открытия участники торгов будут балансировать цены на российские бумаги с иностранными торговыми площадками. То есть их котировки пойдут резко вниз.



Одновременно на рынке Forex в понедельник резко падала и стоимость рубля. Пиковые значения достигали 88 рублей за евро и 77 рублей за доллар. Небольшая коррекция дала возможность российской валюте немного укрепиться, однако на общем неблагоприятном фоне курс рубля с открытием торгов должен будет также скорректироваться относительно последнего уровня, установленного в пятницу. То есть резко обвалиться.



Предпринимаемые с утра вторника экстренные меры ЦБ должны и поддержать рубль, и несколько сгладить напряжение трейдеров.

