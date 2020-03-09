Российские акции обвалились на открытии лондонской биржи на 15%

Котировки бумаг российских компании резко пошли вниз сразу после открытия Лондонской биржи. В рабочий понедельник во всем мире все рынки падают, но из-за выходного дня российским компаниям приходится следить за своими акциями на иностранных биржах.
Котировки бумаг "Газпрома" на Лондонской бирже сразу после открытия упали больше чем на 25%. После этого произошла коррекция, и к 12:00 мск падение зафиксировано на чуть менее шокирующем уровне -15,3%.
Бумаги "Газпром нефти" показывают примерно такую же динамику. С той разницей, что первоначально падение на открытии было чуть меньше, зато потом после заметной коррекции котировки провалились еще глубже. По состоянию на 12:00 мск потери "Газпром нефти" - минус 15,7%. Котировки Сбербанка в Лондоне также падали более чем на 25%, но к полудню сумели отыграть часть потерь, и к полудню торговались на отметке минус 19% к закрытию 6 марта.
Котировки бумаг "Евраз холдинга" на Лондонской бирже чуть позитивнее, чем у его нефтегазовых коллег, однако на полдень в Москве он также фиксировал глубокий минус - 13,2%.
Глубокие минусы на биржах по всему миру, в первую очередь связываются с обрушениями утром в понедельник котировок нефти. Стоимость барреля нефти Brent падала до 30,3 долларов, то есть, сразу на 33,5% к уровню закрытия 7 марта. К 12:00 МСК стоимость нефти немного выросла - до 36,2 долларов за баррель, однако, особо оптимизма это не прибавило. Британский индекс FTSE100 упал на 5,75%, Итальянский - на 8,71,%, Немецкий - на 4,87%, французский - на 5,51%.