Сына судьи еще не нашли, картина убийства в Колпино восстановлена. Полиция просит беглеца вернуться домой

Полиция все еще не может найти 14-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Колпино. «Фонтанка» поняла, что рассказал третий школьник, находившийся вместе с ними в квартире. Сотрудники же уверяют беглеца: «Самое плохое уже случилось».

По информации «Фонтанки», ни десятки наружных нарядов полиции и Росгвардии, ни оперативники уголовного розыска пока не могут обнаружить во времени и пространстве 14-летнего сына петербургского судьи.

Скорее всего, это связано с тем, что в панике, когда сбегал с места происшествия, он забыл мобильный телефон дома. Поэтому у технических служб ГУ МВД и нет предмета для исследования. Сотрудники же проверяют адреса его знакомых, хотя наверняка все родители его одноклассников и друзей в курсе трагедии и не приняли бы решение скрывать школьника. Во-первых, это бессмысленно, во-вторых, первого достаточно.

По мнению оперативников, вряд ли юноша одиноко бродит по ночным улицам или убежал куда-то в лес. Вероятно, он спрятался где-нибудь в подъезде многоквартирного дома Колпино. Не исключена и версия, что парень натворил еще большую глупость, но уже над собой. Он точно не опасен для окружающих, так как охотничье ружье, явившееся орудием убийства, осталось в квартире. По данным «Фонтанки», Максим — третий участник вечеринки, при которой, напомним, они не пили алкоголь, не употребляли более тяжелых веществ, дал подробные показания Следственному комитету Петербурга. С его слов, когда прозвучал выстрел в квартире дома по улице Ижорского Батальона в Колпино, он находился в соседней комнате и не понимает, что произошло между сыном судьи и их общим приятелем. Затем его друг, находясь явно в неадекватном состоянии, перетащил тело убитого с третьего на седьмой этаж и только после этого сбежал. По последним данным «Фонтанки», пуля попала подростку в затылок с короткого расстояния. Оружие — гладкоствольное ружье ИЖ-18, оно зарегистрировано у отца.

