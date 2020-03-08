Пацаны смотрели по телевизору хоккей. Один убит, второго ищут, а отцу-судье уже не до карьеры

Фото: «Фонтанка.ру»

Минимум трое подростков смотрели хоккей в трехкомнатной квартире многоэтажного дома по улице Ижорского Батальона. Из взрослых никого не было. Никто им не мешал болеть за СКА, наши же бились с подольским «Витязем» и Петербургу было тяжеловато. Зачем сын хозяина квартиры достал отцовское охотничье ружье, на данную секунду не совсем понятно. Но для следователя сейчас это не первоочередная информация. Под девять часов вечера 7 марта в той квартире на третьем этаже десятиэтажки громыхнуло.

Даже школьник может себе представить, что такое выстрел из ружья в замкнутом пространстве. А если пуля влетает в рот, а выходит из затылка друга, а ты сидишь рядом, а тебе 14 лет, а воспитывался ты в приличной семье, то сначала замираешь. Потом начинается хаос. Сначала холодеешь, потом адреналин бросает в жар, мозг прекращает функционировать и анализировать последующие поступки уже не стоит.



Это случилось не ранее 21 часа, но не позднее 20:30 того же 7 марта. На полу лежал один, двое застыли рядом. По крайней мере, пусть сбивчиво, но примерно так рассказывает один из них. Но говорит это не сын 49-летнего судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Петербурга, Виталия Саяпина. Это второй, оставшийся в живых. Очевидно, ему повезло.

Сын же, не понимая, что творит, начал вытаскивать тело на лестничную площадку. То ли так ему показалось легче спасать приятеля, то ли поврежденный случившимся разум диктовал, что нужно что-то скрыть. На лестнице тело и осталось. Потому как обезумевший понял, что дальше тащить уже некуда и сбежал. Ружье осталось в квартире.

Итак, один лежит, второй бежит. Третий сделал первый адекватный поступок – позвонил отцу. Своему, конечно. Тот живет в доме рядом. Мужчина бежал быстрее мастера спорта и, когда взлетел на третий этаж, – увидел все, не понял ничего и набрал «02».

Вскоре элементы неразберихи предсказуемо охватили и силовые ведомства. Информация летела стремительно и сбивчиво, копаться в нюансах было некогда и на место примчались и местная полиция, и спецназ Росгвардии. По телефонам то передавали, что в квартире закрылся преступник с оружием, то уверяли, что за дверью ничего не слышно. Когда же выяснилось, что это квартира судьи, то всплыла неуместная в данном случае, но процедура – ломать дверь судьи нельзя без разрешения судей.



К этому моменту уже прибыл глава Следственного комитета Петербурга Александр Клаус, а с Клаусом можно и такие двери ломать. Вошли, но внутри - никого.

Еще немного и к дому приехал, хотя, если точнее, примчался сам судья Саяпин. Он меньше остальных понимал, что происходит. Да и не хотел понимать, так как осознавал, что дел наделал его сын.

Конечно, суматошные опросы соседей, одного из подростков, осмотр квартиры, где не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. До сих пор разбираются, идут доклады наверх, оттуда выше, а с высот возвращаются уточняющие вопросы вниз.

Подозреваемого ищут. В прямом смысле с собаками. И не из-за того, что сбежавший школьник особо опасен. Ясно же, что он в таком состоянии только себе может навредить. Или сделать себе совсем худо.

К утру Следственный комитет разложит уже все по протоколам. Посмотрим, появятся ли уточнения или выяснится, что кто-нибудь что-то не договорил.

А хоккеисты СКА обыграли «Витязь». Как стали передавать новостные ленты к 22 часам, со счетом «3-2».

