Стало известно, кого убили в квартире судьи в Колпино. Сына судьи ищут с собаками

Напомним, после сообщения в службу «02» о трупе подростка на лестничной площадке и о том, что в квартире, где произошло убийство, не открывают дверь, на место прибыл СОБР Росгвардии, а затем руководство СК Петербурга и Управления уголовного розыска ГУ МВД. Также это было связано с тем, что квартира в доме 4 принадлежит судье коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталию Саяпину. Когда же спецназ вошел в квартиру , то не обнаружил кого бы то ни было из хозяев или гостей. Разыскивать же начали 14-лентнего сына судьи , на которого уже дали показания.

По информации «Фонтанки», около 21 часа, 7 марта в квартире судьи Виталия Саяпина в доме 4 по улице Ижорского Батальона в Колпино убит местный житель. Это 14-летний школьник, проживающий недалеко от места трагедии, на Заводском проспекте.

На данный момент известно, что и оба подростка учатся в одной гимназии №402 в Колпино. В сетях, списке друзей убитого, подозреваемый отмечен как «лучший». Его страница, можно сказать, редкая для подростка. Так, например, 2 марта он выложил на стену статью «Сила улыбки», в которой писал: «Меня чарует, привлекает, заставляет растаять и обезоруживает улыбка. Кто-то скажет: "Что он нашел в простой улыбке?" В этом и есть сила улыбки — в ее простоте, в том, что она не обманывает».

Что касается разыскиваемого, то в соцсетях он к излишней публичности не стремится. Его профиль «Вконтакте» закрыт, в статусе цитирует рэпера GONE.Fludd: «Я курю лесную дурь».

Как сообщают «Фонтанке» местные жители, в микрорайоне они видят оперативников, прочесывающих местность. Также вызваны кинологи с собаками.

По словам нашего собеседника в полиции Колпино, «мы уверены, что после случившегося школьник находится в состоянии паники, неадекватен».

«Задача одна – скорее его найти, чтобы он не натворил еще большую глупость», - предостерег сотрудник полиции.