В Мурино сбили школьника. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного авто

С травмами средней степени тяжести госпитализирован 12-летний мальчик днём 7 марта в посёлке Мурино Всеволожского района Ленобласти.

По предварительной информации УГИБДД в 14:35 у дома 7/1 по Петровскому бульвару, школьник попал под машину, когда выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Внезапность выскочившего пешехода застала врасплох водителя 1989 года рождения, который был за рулём ВАЗ2114. Автомобиль совершил наезд на ребёнка.

В пресс-релизе УГИБДД уточняет, что мальчик был один, взрослых рядом не оказалось.