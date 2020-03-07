«Знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций». Путин предложил новые условия получения российского паспорта
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики до 2025 года. Он предложил два условия для получения паспорта РФ иностранцами.
«Условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определенного периода проживания на территории Российской Федерации (важный признак способности к беспроблемной интеграции в общество)», — говорится в документе, который 7 марта опубликован на сайте Кремля.
Глава государства считает необходимым реформировать миграционный режим и институт гражданства РФ на основе предложений рабочей группы. Соответствующий доклад будет представлен до марта следующего года.
В частности, предлагается ввести три вида приема в российское гражданство: на общих основаниях, упрощенный, для людей с наличием «позитивных социальных связей в Российской Федерации», а также особый, для отдельных категорий.
Кроме того, особо подчеркивается, что упрощенного предоставления гражданства по экономическим критериям, например за инвестиции в экономику, не предполагается.