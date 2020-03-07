«Знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций». Путин предложил новые условия получения российского паспорта

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики до 2025 года. Он предложил два условия для получения паспорта РФ иностранцами.



«Условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определенного периода проживания на территории Российской Федерации (важный признак способности к беспроблемной интеграции в общество)», — говорится в документе, который 7 марта опубликован на сайте Кремля.